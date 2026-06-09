HMC neemt Da Vinci 5 in gebruik op locatie Antoniushove

Met de ingebruikname van een nieuwe operatierobot zet HMC een volgende stap in de verdere toepassing van geavanceerde technologie in de zorg. Het ziekenhuis neemt de Da Vinci 5 in gebruik, een robotsysteem dat operaties volgens HMC nauwkeuriger en minder belastend voor patiënten kan maken. De technologie biedt chirurgen meer ondersteuning tijdens ingrepen en is vooral bedoeld voor complexe operaties waarbij precisie een belangrijke rol speelt.

Bij robotchirurgie voert de chirurg de operatie uit via een bedieningsconsole in de operatiekamer. Met behulp van een sterk vergroot 3D-beeld worden de instrumenten van de robot uiterst nauwkeurig aangestuurd. De robot zet de handbewegingen van de chirurg om in kleine, gecontroleerde bewegingen in het lichaam van de patiënt.



De Da Vinci 5, die wordt geplaatst in HMC Antoniushove, geldt als een van de meest geavanceerde operatierobots van dit moment. Het systeem beschikt over verbeterde besturing, hogere beeldkwaliteit en verfijndere instrumentbewegingen, wat volgens HMC vooral bij complexe operaties van meerwaarde kan zijn. “Je kunt bewegingen veel verfijnder uitvoeren dan met gebruikelijke instrumenten,” vertelt chirurg Jip Tolenaar.

Complexe handelingen

Tolenaar heeft ruime ervaring met robotchirurgie en volgt de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe operatietechnieken op de voet. Volgens hem biedt een operatierobot meer bewegingsvrijheid dan een traditionele kijkoperatie. Waar chirurgen bij een kijkoperatie werken met rechte instrumenten via kleine openingen in het lichaam, kunnen de instrumenten van een operatierobot bewegen op een manier die vergelijkbaar is met polsen en handen. Daardoor zijn complexe en zeer nauwkeurige handelingen volgens hem beter uit te voeren.



HMC gaat de Da Vinci 5 inzetten bij operaties waarbij een hoge mate van precisie vereist is, zoals ingrepen bij darmkanker, nieraandoeningen en endometriose. Door de nauwkeurige instrumentbesturing kan de operatie minder belastend zijn voor de patiënt en wordt schade aan omliggend weefsel zoveel mogelijk beperkt. Dat kan bijdragen aan een voorspoediger herstel.

Ergonomische werkhouding

Ook voor chirurgen biedt het systeem voordelen. De robot maakt het mogelijk om vanuit een stabiele en ergonomische werkhouding te opereren, wat kan helpen om tijdens langdurige en complexe ingrepen geconcentreerd te blijven. Daarnaast zorgt het sterk vergrote 3D-beeld met extra dieptewaarneming voor meer zicht op het operatiegebied. Volgens Tolenaar komen de voordelen vooral naar voren bij complexe operaties. Hij stelt dat de technologie meer controle biedt tijdens verschillende stappen van een ingreep, waardoor technisch uitdagende handelingen nauwkeuriger en consistenter kunnen worden uitgevoerd.



Hoewel de Da Vinci 5 geavanceerde technologie biedt, blijft de chirurg verantwoordelijk voor de uitvoering van de operatie. Het verloop van een ingreep is daarnaast afhankelijk van de samenwerking tussen alle betrokken zorgprofessionals in de operatiekamer. Met de introductie van de operatierobot verandert die samenwerking deels van karakter. Operatieassistenten en andere medewerkers op de operatiekamer krijgen een actievere rol, onder meer bij het positioneren van de robot en het verwisselen van instrumenten.

Interactie operatieteam

Volgens Tolenaar vraagt robotchirurgie om een nauwe afstemming tussen alle teamleden. Hij benadrukt dat opereren met een robot een gezamenlijke inspanning is, waarbij de rol van de operatieassistent verder wordt uitgebreid. Daardoor neemt de interactie binnen het operatieteam toe en wordt het werk volgens hem afwisselender en uitdagender. Vorige maand schreven we ook over het feit dat UMC Utrecht de Da Vinci 5 in gebruik heeft genomen.