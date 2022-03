Slimme epilepsiecamera voor kinderen in thuissituatie  

Een slimme epilepsiecamera die registreert als iemand een epileptische aanval krijgt, was al eerder ontwikkeld. Het geheim van de camera is een baanbrekend algoritme dat het Teleconsortium, met hulp van EpilepsieNL, ontwikkelde. Dankzij een schenking van 235.000 van de Postcode Loterij kan deze camera doorontwikkeld worden en daadwerkelijk beschikbaar worden gemaakt voor gezinnen met kinderen met epilepsie.

Directeur en Bestuurder Joost Wijnhoud: “Dankzij de schenking kunnen wij de slimme epilepsiecamera beschikbaar maken voor thuisgebruik bij gezinnen met een kind met epilepsie. Een slim systeem dat geheel automatisch alarmeert op het moment dat iemand een epileptische aanval heeft. Zo draagt EpilepsieNL bij om de kwaliteit van het leven van mensen en kinderen met epilepsie en hun naasten te verbeteren en zelfs levens te redden.”

Aanvalsdetectie epilepsie

Aanvalsdetectie is belangrijk zijn om epileptische aanvallen te signaleren en te registreren. Bij aanvalsdetectie reageert een apparaat op iets wat tijdens de aanval gebeurt, bijvoorbeeld schokken of bewusteloosheid. Het herkent dan de aanval en geeft een alarm aan de omgeving. Als aanvalsdetectie goed reageert op de aanvallen, kan het veiligheid en rust geven voor mensen met epilepsie en de mensen om hen heen. Met de slimme camera kan het in bepaalde situaties nu ook lukken om gevaarlijke epileptische aanvallen detecteren zonder apparaten en draden aan of bij de patiënt. De slimme epilepsiecamera is een eenvoudige videocamera met een slim programma dat beelden analyseert.

Ontwikkeling epilepsiecamera

Het TeleConsortium dat het algoritme (met hulp van EpilepsieNL) ontwikkelde voor de slimme epilepsiecamera is een samenwerkingsverband tussen het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), de Technische Universiteit Eindhoven, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, EpilepsieNL, LivAssured, CLB, stichting Dravetsyndroom.

Epilepsie & AI

Niet alleen qua monitoring van epilepsiepatiënten wordt er vooruitgang geboekt. Ook wat betreft de behandeling van epilepsie zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen. Een mooi voorbeeld is de inzet van AI eind 2020 in het Medisch Spectrum Twente (MST). Daar hebben twee Nederlandse epilepsie patiënten een implantaat achter het oor gekregen dat continu hersensignalen (EEG) kan meten. De signalen worden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) geanalyseerd. Met die analyse kan vervolgens de behandeling door middel van het toedienen van prikkels aan een zenuw in de hals verbeterd worden.