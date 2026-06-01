Vroege opsporing longkanker met ultradunne bronchoscoop

Een onderzoek naar verdachte plekjes in de longen wordt steeds nauwkeuriger. Het HagaZiekenhuis werkt sinds twee jaar met navigatiebronchoscopie, een techniek waarmee artsen afwijkingen diep in de longen kunnen bereiken zonder ingrijpende ingrepen. Nu breidt het ziekenhuis die methode uit met een ultradunne bronchoscoop en geavanceerde 3D-software. Daarmee kunnen ook kleine en lastig bereikbare afwijkingen beter worden onderzocht, wat de kans op een snelle en betrouwbare diagnose vergroot.

Longarts Pepijn Brocken bracht volgens de website van het HagaZiekenhuis het innovatieve kijkonderzoek twee jaar geleden naar het betreffende ziekenhuis: “Het is een doorbraak, vooral voor de vroege opsporing van longkanker. Als een longscan kleine vlekjes (afwijkingen) laat zien die mogelijk op kanker wijzen, willen we die direct onderzoeken. Dat doen we met deze techniek.”

Voorkomen van operatie

Volgens collega-longarts Viresh Jagesar maakt de techniek het mogelijk om ook zeer kleine of lastig gelegen afwijkingen in de longen te bereiken. Door gericht weefsel af te nemen voor onderzoek kunnen artsen sneller vaststellen wat er aan de hand is en eerder starten met een passende behandeling. In sommige gevallen kan dat ingrijpender behandelingen of zelfs een operatie voorkomen. De bestaande techniek is nu uitgebreid met een nieuwe ultradunne bronchoscoop en 3D-software. Beiden zijn een gift van Team Westland.

Tot nu toe werd het kijkonderzoek uitgevoerd met behulp van röntgenbeelden als leidraad. Met de nieuwe 3D-software kan de ultradunne bronchoscoop echter veel gerichter worden aangestuurd. De software maakt een driedimensionale weergave van de longen, waardoor artsen exact kunnen bepalen waar een afwijking zich bevindt. Daarnaast berekent het systeem de meest optimale route ernaartoe, zodat de bronchoscoop onder camerabegeleiding in één keer nauwkeurig op de juiste plek terechtkomt.

Werking

Bij navigatiebronchoscopie brengt de arts onder narcose een flexibele bronchoscoop via de grote luchtwegen naar binnen om afwijkingen in de longen op te sporen. Waar nodig wordt met een dun buisje dieper in de longen genavigeerd om gericht weefsel af te nemen voor onderzoek. Nieuw is dat in sommige gevallen een ultradunne bronchoscoop wordt gebruikt in combinatie met 3D-software. Die brengt de longen in kaart, berekent de beste route naar de afwijking en maakt het mogelijk om nog preciezer en dieper in de kleinere luchtwegen te werken.

Een belangrijk voordeel van navigatiebronchoscopie is dat de methode voor patiënten minder belastend en veiliger is dan meer invasieve technieken. Volgens Jagesar vindt het onderzoek plaats onder narcose en is het daardoor pijnloos. Daarnaast is de kans op complicaties, zoals een bloeding of klaplong, aanzienlijk kleiner. Dat maakt de techniek extra waardevol voor patiënten met een kwetsbare longfunctie, omdat ook bij hen een nauwkeurige diagnose mogelijk blijft.

Het oncologiecentrum van het HagaZiekenhuis richt zich in toenemende mate op het opsporen en behandelen van kleine longafwijkingen, zogeheten nodules. Volgens Brocken is het ziekenhuis trots dat deze innovatieve zorg al beschikbaar is. Hij verwacht dat navigatiebronchoscopie voor een groot deel van de longpatiënten de nieuwe standaard wordt. Met de inzet van de ultradunne bronchoscoop en 3D-software hoopt het team diagnoses in de toekomst nog sneller en betrouwbaarder te kunnen stellen.

Effectiviteit

In oktober 2023 schreven we over het feit dat het Radboudumc als eerste ziekenhuis in de EU startte met onderzoek om de effectiviteit van robot-gestuurde navigatiebronchoscopie voor patiënten met beginnende longkanker in kaart te brengen.

Met ingang van 1 januari 2024 werd navigatiebronchoscopie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars.