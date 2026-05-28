Mentech krijgt Innovatiekrediet voor AI-zorgassistent NOA

Mentech heeft een Innovatiekrediet ontvangen voor de ontwikkeling van NOA, een AI-gedreven zorgassistent voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. De digitale assistent moet gebruikers ondersteunen bij dagstructuur en emotionele begeleiding. Volgens het bedrijf wordt NOA ontwikkeld in samenwerking met zorgverleners en zorgvragers. Met de financiering wil Mentech binnen twee jaar een versie realiseren die zowel thuis als binnen zorginstellingen inzetbaar is.

Het Innovatiekrediet is toegekend door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De regeling is bedoeld voor innovatieve projecten met een hoog technisch risico en economische potentie. Mentech richt zich met NOA op toepassingen van kunstmatige intelligentie binnen de langdurige zorg, een sector waar de druk op personeel en ondersteuning de afgelopen jaren is toegenomen.

Ondersteuning bij dagelijkse routines

De druk op de zorgsector neemt toe door een groeiende zorgvraag en een afnemend aantal beschikbare zorgverleners. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan ondersteuning die beter aansluit op de persoonlijke situatie van cliënten. Volgens Mentech kan de AI-assistent NOA bijdragen aan het verlichten van die druk. De technologie is bedoeld voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en ondersteunt hen onder meer bij dagelijkse routines en sociale interactie.

NOA kan gebruikers bijvoorbeeld herinneren aan afspraken of medicatie en gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen. Het doel is om gebruikers meer zelfstandigheid en rust te bieden. Daarnaast moet de inzet van de assistent zorgverleners ontlasten, waardoor zij meer tijd overhouden voor andere taken binnen de zorgverlening.

Samenwerking

Volgens Mentech wordt NOA ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners, cliënten en hun directe omgeving. Die aanpak moet ervoor zorgen dat de AI-assistent beter aansluit op de dagelijkse praktijk in de zorg. Het hulpmiddel is bedoeld om de werkdruk voor zorgverleners te verlagen en gebruikers meer zelfstandigheid en ondersteuning te bieden. Met het toegekende Innovatiekrediet werkt Mentech de technologie verder uit, onder meer door NOA emoties en spanningen te laten herkennen en de toepassing in praktijksituaties te testen.

Het Innovatiekrediet van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve producten in een fase waarin commerciële risico’s vaak nog groot zijn. Volgens de uitvoeringsorganisatie hebben inmiddels honderden start-ups en mkb-bedrijven via de regeling gewerkt aan technologische en klinische innovaties. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt ondernemers bij duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen. De organisatie richt zich daarbij op maatschappelijke opgaven zoals de klimaat-, landbouw- en economische transitie, in opdracht van onder meer ministeries, provincies en de Europese Unie.

Internationale prijs

AI-gedreven zorgassistenten winnen de laatste jaren terrein binnen de gehandicapten- en ouderenzorg. Eerder deze maand schreven we al over de digitale buddy Noah van Philadelphia Zorg, die een internationale onderscheiding ontving voor inclusieve AI-toepassingen. Het project won eind april in Barcelona de CDI Foundation Award in de categorie ‘Uitmuntende Impact in Inclusieve AI’. Noah werd ontwikkeld in samenwerking met cliënten, Hogeschool Rotterdam en Virtually Human en is bedoeld om mensen met een beperking meer regie, inclusie en toegang tot begrijpelijke informatie te bieden. Ongeveer honderd cliënten testten de toepassing in de praktijk en droegen bij aan de verdere ontwikkeling ervan.