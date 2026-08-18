Escaperoom maakt datagedreven werken tastbaar voor professionals

Datagedreven werken staat bij veel zorgorganisaties hoog op de agenda, maar de vertaalslag naar de werkvloer blijkt lastig. Renske de Ruiter, student van de master Digitale Transformatie in Zorg en Welzijn bij Inholland, ontwikkelde daarom bij ouderenzorgorganisatie QuaRijn een educatieve escaperoom. Met haar masteronderzoek onderzocht en verbeterde ze vervolgens de gebruikservaring en leerwaarde ervan.

De escaperoom zit in een grote rugzak vol fysieke materialen. Teams van vier tot vijf deelnemers krijgen ongeveer veertig minuten om puzzels op te lossen rond een fictieve situatie in de langdurige ouderenzorg. Daarbij werken ze met onder meer rapportages en cliëntinformatie die verspreid zijn over verschillende systemen. Zo doorlopen ze spelenderwijs de stappen van het DIKW-model: van data via informatie en kennis naar wijsheid.



Juist het fysieke en gezamenlijke karakter stimuleert volgens De Ruiter de samenwerking. Ook zorgprofessionals die weinig met spellen hebben, blijken doorgaans mee te gaan. Wie eerst niet wil deelnemen, kan als observator beginnen. De Ruiter stelt in de komende editie van ICT&health dat deze deelnemers vaak alsnog actief bij het spel betrokken raken.

Meer inzicht in datagedreven werken

Uit haar ontwerponderzoek bleek dat zowel de gebruikservaring als de leerwaarde hoog scoorden. De escaperoom vergroot het inzicht in datagedreven werken, al betekent dat niet automatisch dat deelnemers het geleerde vervolgens toepassen. Tijdgebrek, andere prioriteiten en ontbrekende systemen of middelen kunnen dat in de weg staan.



Voor bestuurders en managers kan de escaperoom dan ook meer zijn dan een leermiddel. “De escaperoom is een klein puzzelstukje dat helpt om datagedreven werken op de kaart te zetten, maar wel een puzzelstukje dat veel inzicht kan geven.” De Ruiter adviseert bestuurders om zelf mee te spelen en medewerkers vroeg bij de visie op datagedreven werken te betrekken.

Steunt vanuit organisatie essentieel

Binnen QuaRijn wordt de escaperoom inmiddels aangeboden via leren en ontwikkelen. Door de korte speelduur en het ontbreken van voorbereiding kan dat bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg. Daarbij is steun vanuit de organisatie essentieel: “Het belangrijkste is dat organisaties en leidinggevenden zich committeren aan het spel en zeggen: ‘we gaan dit doen’. Op die manier hoeft het initiatief niet bij individuele medewerkers te liggen.”

Lees het hele interview in ICT&health 4, 2026 die op 20 augustus verschijnt.