Regionale samenwerking in Twente verbindt zorgdata voor passende zorg

Zorgdata benutten voor betere patiëntenzorg én onderzoek: in Twente krijgt die ambitie concreet vorm. Met de landelijke IZA-afspraken als steun in de rug hebben 27 zorgorganisaties in Twente en de Achterhoek een regionale datahub opgezet, aldus een artikel in ICT&health 2, 2026. Onder de naam ZorgDataPunt bouwen zorginstellingen, kennisinstellingen en medtech-bedrijven daarop voort om gegevens ook secundair te gebruiken. Zo moet een structurele infrastructuur ontstaan die onderzoek en innovatie richting passende zorg versnelt.

Waar landelijke afspraken over databeschikbaarheid in IZA-kader nog vooral theoretisch waren, besloten de regionale partners om gewoon te beginnen. De gegevensuitwisseling ging van start onder de naam Versneld Verbinden en ondersteunt onder meer thuismonitoring, proactieve zorgplanning en een overzicht van relevante patiëntgegevens. De gezamenlijke aanpak van secundair datagebruik houdt rekening met de wetgeving die voortvloeit uit de Europese EHDS-regulering.



Jeroen Hakkert, CIO en bedrijfskundig manager ICMT van Medisch Spectrum Twente, illustreert het voordeel met een voorbeeld: “Als een patiënt vanuit de VVT op de SEH komt, hebben we al diens relevante informatie tot onze beschikking. Wat deze aanpak uniek maakt, is dat we hiermee niet alleen de primaire patiëntenzorg kunnen optimaliseren, maar ook het onderzoek.”

Onderzoek versnellen

Voor onderzoekers moet ZorgDataPunt voorkomen dat zij voor ieder onderzoek opnieuw gegevens moeten verzamelen en een eigen omgeving opbouwen. De eerste toepassingen richten zich op het herstel van ouderen na een operatie, patiënten met hartfalen en onderwijs voor zorgprofessionals.



Door gegevens uit de thuissituatie en verschillende zorglijnen te combineren, kunnen onderzoekers bijvoorbeeld nagaan of AI-tools achteruitgang bij een patiënt kunnen voorspellen. Dat kan helpen tijdig ondersteuning te bieden en zorg beter op individuele behoeften af te stemmen.



Monique Tabak, hoogleraar eHealth aan de Universiteit Twente en decaan wetenschap bij ZGT, schetst de meest recente ontwikkelingen: “Samen met alle stakeholders onderzoeken we ook de specifieke randvoorwaarden, regels en inbedding van de infrastructuur voor het behoud en doorontwikkeling van de infrastructuur na de Regiodeal. Daarbij doen we bijvoorbeeld marktonderzoek om te kijken of er elders in het land initiatieven zijn waarvan we kunnen leren en mee kunnen samenwerken.”

Breedte van samenwerking 'uniek'

Ook medtech-bedrijven zoals SmartQare, Evidencio, Luscii en MedTech Twente zijn betrokken. “Behalve de keuze om de data-infrastructuur naast het primaire proces ook meteen voor onderzoek beschikbaar te stellen, is deze breedte van samenwerking uniek”, zegt Steven Bossems, lead architect bij Medisch Spectrum Twente, dan ook.



De partners sluiten aan op landelijke kaders en stemmen hindernissen af met CumuluZ en Health-RI. Zo hopen zij met praktijkervaring de landelijke ontwikkeling van secundair datagebruik mede vorm te geven.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 2, 2026 en in ons online magazine.