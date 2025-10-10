Europese financiering Groningse AI-fabriek goedgekeurd

Nederland krijgt een eigen AI-fabriek. Dat was al bekend, maar vandaag is in Luxemburg bekendgemaakt dat de Europese organisatie EuroHPC JU financiering toekent aan de realisatie van deze grootschalige faciliteit in Groningen. De AI-fabriek wordt een expertisecentrum, datahub en AI-supercomputer die onderzoekers, bedrijven en publieke organisaties laagdrempelig toegang biedt tot ongekende rekenkracht.

Het initiatief is een samenwerking tussen de Stichting Nederlandse AI Fabriek, SURF, TNO, de Nederlandse AI Coalitie (AIC4NL) en Samenwerking Noord, met steun van meerdere ministeries en Nij Begun. Deze zomer stelden initiatiefnemers Willem Jonker (AIC4NL), Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit en Wiro Niessen (UMCG) dat de komst van een AI-fabriek in Nederland essentieel is om minder afhankelijk te zijn van technologische grootmachten als de VS en China. Dankzij bijdragen van deze partijen en de Europese cofinanciering is inmiddels een totaalbudget van €200 miljoen beschikbaar. De AI-fabriek start in 2026 en moet in 2027 volledig operationeel zijn.

Motor voor digitale en maatschappelijke innovatie

De AI-fabriek biedt ruimte voor experimenten met toepassingen in onder meer zorg, landbouw, energie en veiligheid. Bedrijven krijgen toegang tot veilige data-opslag en een supercomputer met enorme rekenkracht. De investering is een samenwerking tussen het Rijk, Nij Begun, de regio Groningen/Noord-Drenthe en Europese partners.

De nieuwe faciliteit maakt het mogelijk om AI-modellen en algoritmen verantwoord te ontwikkelen, met oog voor publieke waarden, privacy en ethiek. Start-ups, mkb’s, wetenschappers en onderwijsinstellingen krijgen toegang tot de benodigde infrastructuur en expertise om nieuwe toepassingen te testen en op te schalen.

De AI-fabriek zal volgens de initiatiefnemers een impuls geven aan innovatie, werkgelegenheid en technologische onafhankelijkheid. Sectoren als zorg, mobiliteit en veiligheid profiteren van snellere dataverwerking, geavanceerde analyses en AI-oplossingen die bijdragen aan efficiëntere en mensgerichtere processen.

Europese samenwerking

De aanvraag voor de AI-fabriek werd ingediend bij EuroHPC JU, het Europese samenwerkingsverband dat supercomputing en AI-faciliteiten ondersteunt. Nederland ontvangt €70 miljoen uit dit programma, met aanvullende bijdragen van het Rijk en de regio Groningen-Noord Drenthe.

Met de komst van de AI-fabriek wordt Nederland onderdeel van een Europees netwerk van AI-centra dat kennis, infrastructuur en innovaties uitwisselt. Daarmee verstevigt Nederland zijn positie als koploper in verantwoorde AI, gebaseerd op Europese waarden en wetenschappelijke kracht.