Fijne kerstdagen!

do 25 december 2025 - 00:01
In de zorg werken we het hele jaar door hard aan vernieuwing, betere patiëntenzorg en slimme technologie. Maar achter elke innovatie, elke regel code en elk medisch besluit staat de mens. Juist tijdens de feestdagen realiseren we ons dat menselijke nabijheid de echte kern van onze sector is.

Namens het hele team van ICT&health willen we alle zorgprofessionals, innovators en partners bedanken voor jullie tomeloze inzet en de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Samen maken we de zorg elke dag een stukje slimmer en menselijker. Wij wensen je sfeervolle kerstdagen en een gezond, innovatief en betekenisvol 2026 toe!

Redactie ICT&health
