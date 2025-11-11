E-health en digitale zorg: wat vergoeden verzekeraars?

Digitale zorg en e-health zijn niet meer weg te denken uit de zorgpraktijk. Steeds meer patiënten en zorgverleners kiezen voor het videoconsult. Dit is laagdrempelig en efficiënt. Maar wie betaalt eigenlijk de rekening? En wat doen zorgverzekeraars om deze ontwikkeling te ondersteunen?

Waarom nu?

Steeds meer ziekenhuizen, huisartsen en GGZ-instellingen zetten digitale ondersteuning in. Dat kan gaan om videobellen of apps. Of het op afstand meten van bloeddruk of hartritme. Het gebruik neemt toe, maar dat geldt nog niet altijd voor de vergoeding. Sommige zorgverzekeraars nemen digitale zorg al standaard op in hun polisvoorwaarden, terwijl anderen terughoudender zijn. Dat betekent dat de dekking per verzekeraar en per jaar kan verschillen.

Basis en aanvullend

De basisverzekering vergoedt steeds vaker digitale alternatieven voor bestaande zorg. Een videoconsult bij de huisarts of specialist valt bijvoorbeeld gewoon onder het reguliere tarief. Toch zijn er beperkingen. Voor extra’s zoals digitale fysiotherapie, leefstijlcoaching of apps voor mentale ondersteuning is vaak een aanvullend pakket nodig. Daarin zie je verschillen in maximale bedragen, aantallen behandelingen of een percentage van de kosten dat wordt terugbetaald.

Vooruitkijken naar 2026

De komende jaren verandert er veel. Er wordt gewerkt aan nieuwe regels voor hybride zorg. Dit moet ervoor zorgen dat de combinatie van digitale en fysieke zorg nog efficiënter wordt. In de aanloop naar de zorgverzekering 2026 verwachten experts dat meer digitale toepassingen structureel worden opgenomen in de dekking. Denk aan thuismonitoring bij chronische ziekten of digitale GGZ-modules die patiënten zelf kunnen volgen. Voor zorginstellingen en professionals is het belangrijk om deze veranderingen op tijd te volgen, zodat je weet welke behandelingen straks wel of juist niet vergoed worden.

De rol van de premie

Elke digitale toepassing kost geld, en uiteindelijk zie je dat terug in de premie. Niet iedere verzekeraar berekent dit op dezelfde manier door. Daarom is het zinvol om elk jaar opnieuw je zorgverzekering te vergelijken. Zo zie je welke verzekeraar de meeste ruimte biedt voor digitale zorg, zonder dat je onnodig veel betaalt. Het gaat niet alleen om de hoogte van de premie, maar ook om de voorwaarden: hoeveel behandelingen zijn inbegrepen, en onder welke voorwaarden krijg je vergoeding?

Praktische aandachtspunten

In 2026 is de verwachting dat er bezuinigd zal worden in de zorg.Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer legt uit hoe dat komt: “De druk op de zorg neemt steeds verder toe. Dit komt bijvoorbeeld door: Personeelstekorten, vergrijzing, stijgende zorgkosten door inflatie. Het doel is daarom om ‘onnodige zorg’ te schrappen. Hiermee wordt zorg bedoeld die vanuit de wetenschap onvoldoende bewezen is als effectief. Uiteindelijk moet er hierdoor meer ruimte overblijven voor zorg die jou als patiënt écht vooruit helpt.” Daarom is het des te belangrijker om vooraf duidelijk inzicht te hebben of de digitale zorg die jij nodig hebt wordt vergoed:

Controleer of videoconsulten en digitale controles binnen jouw polis vallen.

Kijk naar aanvullende pakketten voor digitale fysiotherapie, coaching of apps.

Let op maximale vergoeding: vergoedt de verzekeraar een vast bedrag, of een percentage van de kosten?