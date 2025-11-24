Gezamenlijk EPD voor Treant, UMCG en Ommelander Ziekenhuis

De drie noordelijke ziekenhuizen Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant en het UMCG werken toe naar één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier. Het project moet de zorg sneller, veiliger en beter maken. Dat verschillende ziekenhuizen een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier krijgen is volgens hen uniek in Nederland. De ziekenhuizen starten nu met de ontwikkeling van het systeem, ondersteund door Epic, en mikken op ingebruikname in 2027.

“Alle informatie van een patiënt op één plek maakt de zorg sneller, veiliger en beter”, zegt Tom van der Laan, KNO-arts in het UMCG. De komende jaren bouwen de ziekenhuizen het systeem stap voor stap op, waarbij zorgvuldigheid en beveiliging centraal staan. Door de bundeling van informatie moeten vooral complexe zorgtrajecten overzichtelijker worden en krijgen patiënten volgens de ziekenhuizen te maken met minder dubbele onderzoeken en snellere besluitvorming.

Zorginstellingen gebruiken momenteel elk hun eigen elektronisch patiëntendossier, van ziekenhuizen en huisartsen tot verpleeghuizen en thuiszorg. Jarenlang is geprobeerd deze afzonderlijke systemen met elkaar te laten communiceren, maar dat blijkt tijdrovend en kwetsbaar voor fouten. Het uitwisselen van gegevens lukt op sommige onderdelen goed, maar bij een aanzienlijk deel van de medische informatie blijft het lastig. De nieuwe werkwijze moet die versnippering van informatie doorbreken en de gegevensuitwisseling structureel verbeteren.

Beter totaalbeeld patiënt

Een gezamenlijk patiëntendossier kan zorgverleners van verschillende zorginstellingen een totaalbeeld geven van hoe het met de patiënt gaat en wat iedere arts over hem of haar moet weten. Internist-endocrinoloog bij Treant, Franke Volbeda, vertelt dat ook daarna het systeem verder wordt ontwikkeld om de zorg voor de patiënten nog beter te ondersteunen. “Uiteindelijk is een regionaal zorgsysteem de stip op de horizon. Een systeem waar iedere zorginstelling bij kan aanhaken”, aldus Volbeda. Dit is niet uniek; in andere landen zoals Canada, de Verenigde Staten en Scandinavië kennen ze dit soort regionale zorgsystemen al langer.

Vanuit de drie ziekenhuizen zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de ontwikkeling van het gezamenlijk patiëntendossier. Cardioloog Vincent van Deursen van het Ommelander Ziekenhuis en internist-endocrinoloog Franke Volbeda van Treant vertellen over de voordelen voor de patiënt:

Minder herhaling: Doordat informatie op één plek staat, heeft iedere zorgverlener straks dezelfde actuele informatie. “Patiënten hoeven hun verhaal dus niet steeds opnieuw te vertellen”, zegt Volbeda.

Minder dubbele handelingen: “Doordat relevante gegevens al bekend zijn, zoals bloedwaardes, hoef je als patiënt niet nogmaals bloed te prikken, als je in een ander ziekenhuis komt”.

Minder reizen: Van Deursen: “Alle medische gegevens zijn direct beschikbaar voor zorgverleners. Hierdoor kan een patiënt met hartproblemen bijvoorbeeld een controle of vervolgonderzoek in een ander ziekenhuis doen, als dat dichter bij huis is.”

Snellere en betere zorg: “Artsen hebben op need-to-know basis direct toegang tot alle medische gegevens, waardoor beslissingen sneller en beter kunnen worden genomen.”

Veiligere zorg: Volbeda: “Bij een spoedopname zien we direct het medicatieoverzicht, of er allergieën zijn en wat de behandelwensen zijn. Hierdoor kunnen we een patiënt veiliger behandelen.”

Eén patiëntportaal: Van Deursen: “De patiënt heeft in de toekomst alle afspraken, uitslagen en informatie in één systeem. Dit is veel gebruiksvriendelijker dan de meerdere accounts en apps die je nu van alle verschillende zorginstellingen hebt.”

Shared Care Noord

Het Ommelander Ziekenhuis, Treant en UMCG ontwikkelen het gezamenlijk patiëntendossier onder de vlag Shared Care Noord. Dat is een samenwerking om de zorg in Noord-Nederland sneller, beter en meer op elkaar af te stemmen. Een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier is een eerste belangrijke stap naar meer gezamenlijke zorg voor de patiënt.

Deze stap is volgens de ziekenhuizen noodzakelijk omdat de zorg onder toenemende druk staat: het aantal ouderen en chronisch zieken groeit, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Dat maakt persoonlijke, slimmere en duurzamere zorg onmisbaar en vereist hechtere samenwerking tussen organisaties en hun systemen, benadrukt Treant-bestuurder Lieke Poot. Zij noemt het een belangrijke regionale koerswijziging: gezamenlijke dossiers moeten de zorg sneller, veiliger en beter op elkaar afgestemd maken en zo een stevige basis leggen voor de toekomst.

Regioplan Groningen

Met de publicatie van het regioplan Gezond Groningen eind 2023 hebben bijna veertig organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, gemeenten, kennisinstellingen en zorgverzekeraar Menzis een belangrijke gezamenlijke stap gezet. Ommelander Ziekenhuis, UMCG en Treant zijn deelnemers van het regioplan.

In het netwerk Gezond Groningen bundelen zij hun krachten om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen beter met elkaar te verbinden, met als centraal uitgangspunt dat iedere Groninger gezond kan opgroeien en oud kan worden.

Deze gezamenlijke inzet moet niet alleen bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen, maar ook voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt. Daarmee laat de regio zien dat echte vooruitgang alleen mogelijk is wanneer partijen samen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van alle inwoners.