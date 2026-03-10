Nieuwe routekaart voor digitale uitwisseling proactieve zorgplanning

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft een nieuwe Routekaart gelanceerd voor digitale databeschikbaarheid van proactieve zorgplanning (PZP). Met dit stappenplan kunnen projectleiders in regionale zorgnetwerken PZP-gegevens transmuraal digitaal beschikbaar maken, zodat behandelwensen en -grenzen van patiënten altijd toegankelijk zijn voor zorgverleners. Zo kunnen artsen en verpleegkundigen sneller en eenduidiger handelen, ook in acute situaties, volgens de persoonlijke wensen van hun patiënten.

Proactieve zorgplanning helpt patiënten om tijdig na te denken over hun behandelvoorkeuren en grenzen, zodat zorgverleners passende zorg kunnen bieden. In de praktijk zijn deze gegevens echter nog vaak niet uniform of digitaal beschikbaar. De nieuwe Routekaart (pdf) van IKNL biedt concrete handvatten om dit te veranderen: van het gestructureerd vastleggen van afspraken tot het veilig delen van gegevens tussen zorginstellingen, met als doel een betere, persoonsgerichte zorg.

De nieuwe routekaart helpt regio’s stap voor stap bij het regelen van digitale uitwisseling van PZP-gegevens. Van het vormen van een gezamenlijke visie en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden tot de praktische kant: zorgprocessen, informatiestandaarden, applicaties en IT-infrastructuur. Per laag laat de routekaart zien wat nodig is om de gegevens veilig, eenduidig en toekomstbestendig beschikbaar te maken voor alle betrokken zorgverleners.

Werken aan interoperabiliteit

De routekaart is gebaseerd op het Nictiz lagenmodel voor interoperabiliteit en sluit aan bij landelijke afspraken, waaronder de informatiestandaard PZP en de samenwerkingsafspraken van de PZP Coalitie. Organisaties kunnen zo stapsgewijs toewerken naar transmurale digitale beschikbaarheid van PZP-gegevens, met als ambitie landelijke interoperabiliteit.

Digitale beschikbaarheid van PZP-gegevens levert voordelen op voor patiënt, zorgverlener én zorgorganisatie. Patiënten krijgen zorg die beter aansluit bij hun wensen, zonder dat ze steeds dezelfde belastende gesprekken hoeven te herhalen. Zorgverleners kunnen gemakkelijker samenwerken binnen het netwerk, terwijl zorgprocessen efficiënter verlopen en administratieve lasten afnemen. Bovendien helpt het om dure en mogelijk niet-passende zorg in de laatste levensmaand te voorkomen.

Project proactief gegevens delen

De routekaart is voortgekomen uit ervaringen van regionale pilots binnen het project Proactief gegevens delen waarover we in augustus 2024 schreven. Het is ontwikkeld in samenwerking met Stichting CareCodex en de PZP Coalitie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. De routekaart richt zich op projectleiders, beleidsmakers, ICT-professionals en bestuurders die in hun regio werken aan de digitale uitwisseling van PZP-gegevens.