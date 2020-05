GGZ InGeest verdubbelt aantal online behandelingen in coronatijd

Juist in de huidige crisistijd is het volgens de ggz-instelling belangrijk om mensen behandeling en ondersteuning te blijven bieden. Zowel thuis als in één van de klinieken (Amstelveen, Amsterdam, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp). Door het wegvallen van veel vaste routine en sociale contacten is dat zelfs meer dan normaal nodig. Volgens GGZ InGeest is bewezen dat online behandelingen hierbij net zo effectief kunnen zijn als traditionele therapie. Daarbij wijst de organisatie op recent onderzoek van het (NCBI) National Center for Biotechnology Information).

Grootschalig aanbod online behandelingen

‘Daarom zijn we niet op voorhand af gaan schalen in zorgaanbod, maar bieden we de zorg of behandeling grootschalig online aan’, zo schrijft GGZ InGeest. ‘ Zo kan de behandeling doorgaan en blijven we aandacht hebben voor de effecten van deze bijzondere situatie op psychische klachten, gevoelens van isolement en eenzaamheid van onze patiënten.’ Inmiddels is het aantal online behandelingen verdubbeld.

Volgens InGeest was de snelle opschaling mogelijk doordat met initiatieven zoals de e-health poli Mindway de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd is. De ggz-instelling is in 2016 gestart met deze aparte polikliniek binnen het volwassenen circuit. Mindway integreert verschillende e-health elementen zoals online behandelprogramma’s, beveiligde chatmogelijkheid, beeldbellen en mobiele apps, om de meerwaarde van online behandeling te benutten.

Ervaring in ‘blended zorg’

“We hebben inmiddels veel ervaring in het ‘blenden’ van diverse typen zorg”, vertelt psychiater Van Schaik. “Maar doen ook nog steeds onderzoek om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en de keuzes die we kunnen maken. Onze ervaring is dat e-health voor iedereen geschikt is, ook voor ernstig zieke patiënten. De patiënt moet het natuurlijk zelf wel willen. Maar wanneer zij eenmaal over de drempel heen zijn ervaren zij het als prettig en duidelijk. Deze expertise gebruiken we om binnen de hele organisatie e-health te implementeren. Dat werpt in deze tijd zijn vruchten af.”

Bij de intake worden alle poliklinische patiënten direct aan het behandelplatform gekoppeld. Samen met de patiënt wordt bepaald welke e-health tools nodig zijn om een behandeling op maat te maken. Om de te leveren zorg zo optimaal mogelijk door te laten gaan, worden de intakes en behandelgroepen met ondersteuning van beeldbellen voortgezet, vertelt Els Dozeman, verpleegkundig specialist bij Mindway.

Niet iedereen even digitaal vaardig

“We hebben alle face-to-face contacten vervangen door beeldbellen. Uiteraard verloopt niet alles soepel. Niet alle behandelaren en patiënten zijn digitaal zo vaardig als we zouden willen. Ook technisch zijn er nog wel eens problemen. Maar we helpen patiënten en behandelaren zoveel mogelijk om de drempels weg te nemen. Gelukkig gaat dit snel beter. E-health is natuurlijk veel meer dan alleen beeldbellen. We zien nu opnieuw hoe waardevol het is om verschillende communicatiekanalen te kunnen benutten.”

Voorafgaand aan de coronacrisis werd al meer nadruk gelegd op online alternatieven voor behandeling en therapie in de GGZ. Zo stelde brancheorganisatie GGZ Nederland vorig jaar dat er meer gebruik moet worden gemaakt van e-health toepassingen om het personeelstekort in de GGZ aan te pakken. Ook worden online behandelingen gestimuleerd om wachttijden in de GGZ te verminderen.