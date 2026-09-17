Zuyderland krijgt hoogste Qualicor-erkenning voor zorgkwaliteit

Zuyderland Medisch Centrum heeft de hoogste kwaliteitsstatus van zorgbeoordelaar Qualicor gekregen. Het ziekenhuis, inclusief de afdeling geestelijke gezondheidszorg, ontvangt de zogenoemde diamantstatus. Die volgt op meerdere beoordelingen door onafhankelijke deskundigen in de afgelopen vijf jaar. Zij onderzochten onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de manier waarop Zuyderland verbeteringen doorvoert en leert van ervaringen en resultaten.

Voorzitter van de Raad van Bestuur Esther Talboom-Kamp is trots op de erkenning: “Deze diamantstatus is in de eerste plaats een compliment aan alle Zuyderlanders die iedere dag werken aan goede en veilige zorg. Kwaliteit ontstaat niet tijdens een audit, maar juist in het dagelijks werk: door kritisch te blijven kijken, van elkaar te leren en steeds opnieuw de vraag te stellen wat beter kan voor onze patiënten. Dat we dit hoogste niveau behalen, laat zien dat verbeteren echt onderdeel is van onze manier van werken. Daar mogen we met elkaar heel trots op zijn.”

Ook de Dialyse en het Antistollingscentrum zijn in de beoordeling meegenomen. Volgens Qualicor voldoen ook deze onderdelen aan de eisen voor kwaliteit en veiligheid. Zuyderland deed daarnaast mee aan een proef van Qualicor rond digitale zorg. Het ziekenhuis deelde ervaringen en dacht mee over de vraag hoe digitale zorg veilig en kwalitatief goed kan worden aangeboden.

Drie niveaus

Qualicor kent drie niveaus van erkenning. De diamantstatus is het hoogste niveau. Zorgorganisaties met die status worden beoordeeld op de manier waarop zij resultaten volgen, van ervaringen leren en hun prestaties vergelijken met die van andere organisaties. De erkenning is daarmee geen eindpunt, stelt Zuyderland. De uitkomsten van de beoordelingen worden gebruikt om verbeterpunten te bepalen en de kwaliteit en veiligheid van de zorg verder te ontwikkelen. Onlangs ontving het Máxima MC eveneens de Qualicor diamantstatus

Samen met Open Universiteit

Ook rond digitale zorg blijft Zuyderland in ontwikkeling. Deze week schreven we over de samenwerking met de Open Universiteit, waarin wordt onderzocht wat de impact is van digitale zorg thuis en wat nodig is om die zorg goed en verantwoord toe te passen. Daarbij kijken onderzoekers ook naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners en naar de gevolgen voor de manier waarop zorg wordt georganiseerd. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de kansen en aandachtspunten van digitale zorg buiten het ziekenhuis.