Apotheek.nl en Kijksluiter bundelen digitale medicatiebegeleiding

Apotheek.nl en Stichting Kijksluiter bieden vanaf 1 januari 2027 gezamenlijk één herkenbaar aanbod van betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie. De inhoud van Apotheek.nl wordt daarbij gecombineerd met de pictogrammen, animatievideo’s en technologie van Kijksluiter. Het aanbod komt zowel digitaal als op papier beschikbaar en wordt geïntegreerd in verschillende zorgsystemen en apotheekinformatiesystemen (AIS’en).

Apotheek.nl is het online medicatieplatform van apothekersorganisatie KNMP. Het bevat onafhankelijke informatie over ruim 1.500 geneesmiddelen, bijwerkingen en het juiste gebruik van medicatie. Apothekers controleren en actualiseren de teksten en video’s dagelijks, aldus een nieuwsbericht van de KNMP.



Stichting Kijksluiter zet complexe informatie over medicijnen en ziektebeelden om in begrijpelijke animatievideo’s. Deze beantwoorden praktische vragen over onder meer het gebruik en de mogelijke bijwerkingen van medicijnen. De stichting wil zo de gezondheidsvaardigheden van patiënten vergroten en betrouwbare medicatiebegeleiding toegankelijk maken voor mensen met uiteenlopende taalniveaus en achtergronden.

Eenduidige informatie

Door beide informatiebronnen samen te brengen, willen de organisaties versnippering van deze informatie tegengaan. Patiënten ontvangen medicijninformatie momenteel via onder meer folders, websites, apps, QR-codes, patiëntportalen en sociale media. Verschillen in inhoud, vormgeving en taalgebruik kunnen verwarring of onzekerheid veroorzaken.



Het gebundelde aanbod moet ervoor zorgen dat patiënten via verschillende zorgverleners en kanalen dezelfde informatie ontvangen. De informatie van Apotheek.nl is gebaseerd op het Informatorium Medicamentorum en de G-Standaard. Daarmee sluit deze aan op de kennisbronnen die apothekers en andere zorgverleners dagelijks gebruiken.



Met behulp van de bestaande koppelingen van Kijksluiter met zorgsystemen kunnen meer apotheken en andere zorgverleners de informatie van Apotheek.nl aanbieden. Voor bestaande integraties zijn geen technische wijzigingen nodig.



“Wat deze ontwikkeling zo waardevol maakt, is dat we zoveel mogelijk patiënten helpen met duidelijke en betrouwbare informatie én apothekers ondersteunen in hun zorgverlenende rol”, zo stellen Nike Everaarts-de Gruyter, teamleider Apotheek.nl, en Afke de Jong, bestuurder van Stichting Kijksluiter. “Door medicijninformatie van Apotheek.nl via meer kanalen en bestaande integraties beschikbaar te maken, zetten we een volgende stap in deze missie en dragen we bij aan betere en efficiëntere zorg.”

Ondersteuning visie eerstelijnszorg

De samenwerking sluit aan bij de landelijke Visie Eerstelijnszorg 2030, die overheid en zorgpartijen begin 2024 vaststelden. Deze visie moet de eerstelijnszorg toegankelijk en betaalbaar houden. Belangrijke doelen zijn het verminderen van de werkdruk, het bevorderen van gelijke gezondheidskansen en het beter voorbereiden en naar de juiste zorg begeleiden van patiënten. Digitale ondersteuning bij goed medicijngebruik kan daaraan bijdragen en hybride zorg versterken.



Huidige abonnementhouders van Apotheek.nl of Stichting Kijksluiter hoeven voorlopig niets te doen, benadrukt de KNMP. Zij ontvangen in de loop van september meer informatie over het aanbod, de tarieven en de gebruiksmogelijkheden.