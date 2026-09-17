Kwetsbare ouderen sneller van SEH naar passende vervolgzorg

Kwetsbare ouderen in de regio Rivierenland kunnen sinds 1 september rechtstreeks vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH) naar passende vervolgzorg. Ziekenhuis Rivierenland, SZR en Zorgcentra de Betuwe zijn daarvoor een proef gestart. Het gaat om patiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar ook niet veilig naar huis kunnen. Zo willen de organisaties voorkomen dat deze ouderen eerst onnodig worden opgenomen voordat een geschikte zorgplek is geregeld.

De proef is bedoeld voor patiënten van 70 jaar en ouder die na een bezoek aan de SEH tijdelijk extra zorg of revalidatie nodig hebben. Het GEM-team, voluit Geriatric Emergency Medicine, beoordeelt of iemand rechtstreeks naar een passende zorgplek kan. Daarbij kijken de zorgverleners verder dan alleen de acute medische klacht: ook de thuissituatie en de zorg die daarna nodig is, spelen mee.

Komt een patiënt in aanmerking, dan bespreken verschillende zorgverleners welke vervolgzorg passend is en of daarvoor een plek beschikbaar is. De geriater van Ziekenhuis Rivierenland en de specialist ouderengeneeskunde van de betrokken VVT-organisatie werken daarbij samen. Ook de patiënt en een naaste worden bij die beslissing betrokken. Geriater Claran Pessers zegt dat voor een kwetsbare oudere een ziekenhuisopname ingrijpend is: “Als medisch-specialistische zorg niet nodig is, willen we iemand daarom zo snel mogelijk op een plek krijgen waar de zorg wél past bij wat diegene nodig heeft. Met deze proef proberen we die route samen met onze partners een stuk directer te maken.”

Ziekenhuisopname voorkomen

Met de nieuwe werkwijze willen de organisaties voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. In plaats van eerst een bed op de verpleegafdeling te krijgen en daarna te wachten op een plek bij een VVT-organisatie, kan een patiënt vanaf de SEH direct naar passende vervolgzorg.

De proef loopt tot en met 31 december 2026. De betrokken organisaties houden bij hoeveel patiënten rechtstreeks kunnen worden doorgeplaatst en hoeveel ziekenhuisopnames daarmee worden voorkomen. Ook wordt geregistreerd hoe vaak een geschikte plek ontbreekt en een patiënt daarom toch in het ziekenhuis moet blijven. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd.

GEM-team

In mei van dit jaar schreven we ook over de inzet van een gespecialiseerd Geriatric Emergency Medicine-team op de SEH van Ziekenhuis Amstelland. Daar bleek uit een pilot dat kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder sneller passende zorg konden krijgen en ziekenhuisopnames konden worden voorkomen. Het team kijkt daarbij niet alleen naar de acute medische klacht, maar ook naar de persoonlijke situatie en de zorg die daarna nodig is.