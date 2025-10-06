HagaZiekenhuis zet Nederlandse Triage Standaard in bij acute zorg

Het HagaZiekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio dat de Nederlandse Triage Standaard (NTS) gaat inzetten voor triage op de Spoedeisende Hulp (SEH). Hiermee wordt het huidige Manchester Triage System (MTS) vervangen. De NTS is specifiek ontwikkeld voor de gehele acute zorgketen. Met deze stap hanteert het HagaZiekenhuis voortaan op beide locaties (Den Haag en Zoetermeer) dezelfde methode als huisartsen en ambulancediensten om de urgentie van zorgvragen vast te stellen.

“NTS beperkt zich niet tot vragen over de klachten, maar neemt ook zaken zoals leeftijd en voorgeschiedenis mee bij de beoordeling. Daardoor kunnen we beter inschatten wie direct zorg nodig heeft. Dat maakt ons werk nog veiliger én overzichtelijker”, vertelt SEH-verpleegkundige in het HagaZiekenhuis, Nicole Pera.

Snellere overdracht

De NTS bevordert een snellere en helderdere overdracht tussen zorgverleners en versterkt de samenwerking tussen aanbieders van acute zorg. Triage is het eerste onderzoek dat een huisarts of SEH-verpleegkundige doet als een patiënt zich meldt met een acute zorgvraag. Door bepaalde vragen te stellen, wordt ingeschat hoe dringend de patiënt zorg nodig heeft.

Bij een levensbedreigende situatie wordt iemand direct geholpen. Iemand met een mindere klacht kan iets langer wachten. Op die manier krijgt de patiënt die het hardst hulp nodig heeft als eerste zorg. Op eenzelfde manier werken de ambulanceverpleegkundigen. Ook zij gebruiken triage om de ernst van de situatie te kunnen inschatten.

Dezelfde ‘triagetaal’

Huisartsen en ambulanceverpleegkundigen doen hun triage al langere tijd via de NTS-systematiek. Het HagaZiekenhuis gaat dit op locatie Den Haag en locatie Zoetermeer vanaf 1 oktober 2025 ook doen. Met de overgang van MTS naar NTS wil het ziekenhuis de samenwerking in de acute zorg verbeteren. Door één gemeenschappelijke methode te gebruiken, spreken alle zorgverleners dezelfde ‘triagetaal’. Dit maakt de overdracht van patiënten sneller en duidelijker.

In de vorige werkwijze werd de patiënt bij overdracht van ambulance of huisarts naar de Spoedeisende Hulp opnieuw bevraagd via een vragenlijst. Dat is binnenkort niet meer nodig. De informatie uit de eerste triage wordt overgenomen en biedt direct een duidelijk beeld van de situatie. Hierdoor kan de SEH-zorgverlener direct beginnen met het opstellen van een behandelplan.

Voorwaarde voor samenwerking

HagaZiekenhuis werkt op meerdere fronten aan een betere samenwerking in de acute zorg. Zo ontwikkelt het op locatie Zoetermeer samen met EerstelijnsZorg Zoetermeer en Fundis een volledig geïntegreerd centrum voor acute zorg. Huisartsen, SEH-professionals en andere zorgverleners gaan hier vanuit één team en één zorgproces spoedzorg bieden. Het gebruik van één triagesysteem is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Huisarts Margreeth Worp-van den Berg uit Zoetermeer is enthousiast over de stap die het ziekenhuis zet: “Het HagaZiekenhuis gaat door de overgang naar NTS op dezelfde wijze triëren als huisartsen. Dat helpt ons nu al om beter samen te werken. Ze legt uit dat het zowel de patiënt als de zorgverlener veel tijd bespaart, omdat informatie nog maar één keer hoeft te worden uitgevraagd.

Ook haar Haagse collega-zorgverlener, hoofd van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Haaglanden vindt het een voordeel dat er met hetzelfde triagesysteem wordt gewerkt: “In Nederland wordt er op meldkamers ambulancezorg met twee verschillende triagesystemen gewerkt. MKA Haaglanden heeft enige jaren geleden gekozen voor NTS, omdat hiermee de beste aansluiting met ketenpartners kon worden gerealiseerd; als je allemaal dezelfde taal spreekt, heb je geen vertaling nodig.”

Digitaliseren triageprocessen

De NTS is al 14 jaar de standaard in de acute zorg en breidt de expertise uit naar digitale zorgtoepassingen. In maart van dit jaar werd bekend dat het met DigiDok en Topicus werkt het aan het project ‘Digitale triagevoorbereiding’. Doel is een uniforme landelijke standaard te ontwikkelen waarmee patiënten hun zorgvragen digitaal kunnen voorbereiden en zorgprofessionals sneller en veiliger kunnen triëren.