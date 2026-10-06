Huisartsinschrijving krijgt landelijk digitaal netwerk

Het digitale inschrijfplatform van MijnPraktijk gaat verder onder de naam ieder een huisarts. Met de naamswijziging wil de organisatie een volgende stap zetten van afzonderlijke regionale toepassingen naar een landelijk netwerk. Via het platform kunnen patiënten zien welke huisartsenpraktijken in hun postcodegebied nog ruimte hebben en zich vervolgens digitaal inschrijven.

Inmiddels heeft volgens MijnPraktijk ongeveer 40 procent van Nederland toegang tot het platform. Meer dan 70.000 mensen zouden zich ermee bij een huisarts hebben ingeschreven en daar komen volgens de organisatie maandelijks ruim 7.000 inschrijvingen bij.

Daarmee is het gebruik sinds vorig jaar aanzienlijk gegroeid. Toen wij in juni 2025 over het initiatief schreven, stond de teller op ruim 15.000 digitale inschrijvingen. De oorspronkelijke doelstelling was vooral het verminderen van administratieve handelingen bij huisartsenpraktijken. Inmiddels wordt de technologie ook ingezet om regionaal inzicht te krijgen in beschikbare huisartsencapaciteit en wachtlijsten.

Inschrijven grotendeels geautomatiseerd

Patiënten kunnen via het platform op basis van hun postcode zoeken naar praktijken die nog nieuwe patiënten aannemen. Vervolgens kan de inschrijving digitaal plaatsvinden. Identificatie, verwerking van gegevens en overdracht van het dossier van de vorige huisarts verlopen daarbij grotendeels automatisch. Wanneer binnen het postcodegebied geen plek beschikbaar is, kan de patiënt op een digitale wachtlijst worden geplaatst.

De administratieve tijd die hiermee kan worden bespaard was een belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling. In het eerdere ICT&health-artikel werd op basis van informatie van zorgverzekeraar VGZ gemeld dat een huisartsenpraktijk gemiddeld ongeveer 35 minuten kwijt was aan een handmatige inschrijving. Omgerekend naar alle inschrijvingen in Nederland zou het destijds om meer dan 12.000 werkdagen per jaar gaan. De inmiddels bereikte 70.000 digitale inschrijvingen betekenen niet automatisch dat in ieder individueel geval 35 minuten is bespaard. De cijfers laten wel zien dat het proces inmiddels op aanzienlijk grotere schaal digitaal wordt afgehandeld dan bij de eerdere berichtgeving.

Het platform kreeg aanvankelijk onder meer bekendheid na het faillissement van huisartsenketen Co-Med. In Den Haag en Bergen op Zoom werd de technologie ingezet om patiënten opnieuw bij een huisarts onder te brengen. Volgens de nieuwe cijfers zijn in samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie Hadoks in Den Haag binnen enkele maanden ongeveer 9.000 patiënten aan een vaste huisarts gekoppeld. In Bergen op Zoom ging het om circa 6.000 patiënten.

Meer zicht op regionale capaciteit

De verdere ontwikkeling richt zich niet alleen op individuele patiënten en praktijken. Regionale huisartsenorganisaties kunnen via het platform zien waar nog ruimte beschikbaar is, waar wachtlijsten ontstaan en in welke gebieden de capaciteit onder druk staat. Dat maakt de toepassing in potentie ook een instrument voor regionale capaciteitsverdeling. Praktijken kunnen bijvoorbeeld patiënten die relatief ver van hun huisarts wonen onderling uitwisselen. MijnPraktijk wil bestaande regionale netwerken uiteindelijk met elkaar verbinden, zodat patiënten over een groter gebied kunnen zoeken naar beschikbare huisartsenzorg.

Daarmee verschuift de functie van het platform. Waar de eerste toepassing vooral een administratief proces digitaliseerde, moet ieder een huisarts ook inzicht bieden in de verhouding tussen vraag en beschikbare capaciteit. Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis ondersteunen die ontwikkeling. De drie verzekeraars maakten in 2025 bekend financieel bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en het gebruik van de inschrijfmodule te faciliteren. Zoals ICT&health destijds meldde, zagen zij daarbij zowel mogelijkheden om patiënten sneller aan een vaste huisarts te helpen als om regionale samenwerking en administratieve verlichting te ondersteunen.

Landelijke dekking als volgende stap

De ambitie van MijnPraktijk is uiteindelijk landelijke dekking. Hoe groter het aantal aangesloten regio's en praktijken, hoe vollediger het beeld kan worden van plaatsen waar nog capaciteit beschikbaar is en gebieden waar tekorten ontstaan. Een digitaal inschrijfplatform creëert daarbij vanzelfsprekend geen extra huisartsen. Het kan een bestaand capaciteitstekort dus niet oplossen. Wel kan een beter overzicht voorkomen dat beschikbare plekken moeilijk vindbaar blijven en kan het administratieve werk rond het zoeken naar en inschrijven bij een praktijk worden verminderd.

Juist dat onderscheid is relevant bij de verdere landelijke uitrol. De technologie kan het bestaande aanbod toegankelijker en inzichtelijker maken, maar de uiteindelijke beschikbaarheid van een vaste huisarts blijft afhankelijk van de daadwerkelijke capaciteit in een regio. De volgende vraag is of het verbinden van de verschillende regionale netwerken daadwerkelijk kan uitgroeien tot het beoogde landelijke overzicht van beschikbare huisartsenzorg.