Van Weel-Bethesda investeert in robotchirurgie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland gaat vanaf begin 2027 robotchirurgie inzetten bij chirurgische en gynaecologische operaties. Het regionale ziekenhuis wil daarmee moderne minimaal invasieve operatietechnieken dichter bij huis beschikbaar houden. De investering moet daarnaast bijdragen aan het behouden en aantrekken van medisch specialisten.

Voorafgaand aan de ingebruikname krijgen chirurgen, operatieassistenten en andere betrokken zorgprofessionals een trainingsprogramma. Ook worden de operatiekamers technisch voorbereid en werkprocessen aangepast.

Nauwkeuriger minimaal invasief opereren

Bij robotgeassisteerde chirurgie voert de robot de operatie niet zelfstandig uit. De chirurg bestuurt de instrumenten vanuit een console en beschikt daarbij over een sterk vergroot driedimensionaal beeld. De instrumenten kunnen zeer kleine en nauwkeurige bewegingen uitvoeren en bieden meer bewegingsvrijheid dan instrumenten die bij conventionele kijkoperaties worden gebruikt.

Het Van Weel-Bethesda verwacht dat deze mogelijkheden vooral bij complexere kijkoperaties voordelen kunnen bieden. Bij daarvoor geschikte ingrepen kan minimaal invasieve robotchirurgie bijdragen aan het beperken van weefselschade en bloedverlies en aan een sneller herstel. De daadwerkelijke meerwaarde is echter afhankelijk van het type ingreep en de patiënt.

Het ziekenhuis begint met toepassingen binnen chirurgie en gynaecologie. Daarna kan robotchirurgie stapsgewijs worden uitgebreid naar andere buikoperaties als daarvoor voldoende meerwaarde bestaat. Het ziekenhuis noemt onder meer de verdere ontwikkeling van zijn colonchirurgie. Resultaten en uitkomsten van de ingrepen zullen worden gemonitord.

De stap in Dirksland past binnen een bredere ontwikkeling in Nederlandse ziekenhuizen. Zo namen onder meer UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en HMC recent de nieuwste generatie Da Vinci 5 in gebruik. Deze systemen bieden verbeterde 3D-visualisatie, nauwkeurige instrumentbesturing en betere ergonomie voor de chirurg. Onlangs ook in Europa geïntroduceerde Nieuwere functies maken het bovendien mogelijk om de krachten die tijdens een operatie op weefsel worden uitgeoefend te meten en als tactiele feedback aan de chirurg door te geven.

Data en opleiding krijgen grotere rol

Robotchirurgie ontwikkelt zich tegelijkertijd steeds meer tot een datagedreven technologie. Moderne systemen kunnen onder meer videobeelden, instrumentbewegingen en gegevens over de uitgeoefende krachten vastleggen. Deze informatie kan na een operatie worden gebruikt om de chirurgische techniek te evalueren en vormt volgens fabrikant Intuitive ook een basis voor toekomstige AI-toepassingen. Nieuwe mogelijkheden voor begeleiding op afstand maken het daarnaast mogelijk dat andere specialisten tijdens een operatie meekijken en communiceren.

Voor Van Weel-Bethesda speelt opleiding eveneens een belangrijke rol. Het ziekenhuis ziet toegang tot moderne operatietechnologie als onderdeel van de professionele ontwikkeling van medisch specialisten en als middel om vakgroepen aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden.

Specialistische zorg in de regio

Daarmee heeft de investering voor het regionale ziekenhuis een bredere betekenis dan alleen de introductie van nieuwe technologie. Van Weel-Bethesda wil voorkomen dat patiënten voor steeds meer specialistische operaties naar ziekenhuizen buiten de regio moeten reizen. Volgens bestuursvoorzitter Koos Moerland vraagt het behouden van dergelijke zorg zowel om moderne voorzieningen als om sterke medische vakgroepen. De aanschaf vindt volgens het ziekenhuis plaats vanuit een financieel gezonde basis en wordt mede mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van Stichting Vrienden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Tegelijk blijft bij robotchirurgie de vraag naar doelmatigheid relevant. De technologie vraagt aanzienlijke investeringen en de klinische en financiële meerwaarde verschilt per procedure. UMC Utrecht doet bijvoorbeeld onderzoek naar de kosten van robotchirurgie bij verschillende operaties. Voor slokdarmchirurgie bleken hogere kosten tijdens de operatie daar te worden gecompenseerd door onder meer een kortere ziekenhuisopname; voor maag- en darmoperaties wordt de doelmatigheid nog verder onderzocht.

Voor Van Weel-Bethesda begint de praktijktoets begin 2027, wanneer de eerste robotgeassisteerde operaties in Dirksland gepland staan.