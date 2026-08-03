Hypnotherapie beste bij PDS, app biedt goed alternatief

Hypnotherapie door een therapeut blijft de meest effectieve behandeling voor mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Toch kan een hypnose-app voor veel patiënten een goed alternatief zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+, waarin onderzoekers de effecten van persoonlijke hypnotherapie, zelfhypnose via een app en een online voorlichtingsprogramma met elkaar vergeleken. Vooral voor patiënten die te maken hebben met wachtlijsten of beperkte vergoeding biedt de app uitkomst.

Mensen met PDS hebben vaak last van terugkerende buikpijn en problemen met de ontlasting. Voor het onderzoek werden 230 patiënten willekeurig verdeeld over drie groepen. Eén groep volgde hypnotherapie onder begeleiding van een therapeut, een tweede groep gebruikte een hypnose-app op de smartphone en de derde groep kreeg uitsluitend een online voorlichtingsprogramma over PDS. Zo konden de onderzoekers de effectiviteit van de verschillende behandelvormen onderling vergelijken.

Sterke resultaten

De behandeling door een hypnotherapeut liet de sterkste resultaten zien. Bij bijna de helft van de deelnemers (48 procent) nam de buikpijn duidelijk af. Onder gebruikers van de hypnose-app gold dat voor 33 procent, terwijl in de groep die alleen een online voorlichtingsprogramma volgde 22 procent verbetering rapporteerde. Daarmee konden de onderzoekers niet aantonen dat de app even effectief is als begeleiding door een therapeut. Wel bleven de positieve effecten van beide vormen van hypnotherapie ook zes maanden na afloop van de behandeling grotendeels behouden. Op de langere termijn presteerden zowel de app als de behandeling door een therapeut beter dan alleen online voorlichting.

Hoewel hypnotherapie onder begeleiding van een therapeut de beste resultaten opleverde, laat het onderzoek zien dat ook zelfhypnose via een app voor veel mensen een effectieve behandeloptie kan zijn. Dat is relevant, omdat gespecialiseerde hypnotherapeuten niet voor iedereen beschikbaar zijn en de behandeling niet altijd wordt vergoed. Voor patiënten die zelfstandig aan de slag willen, kan een app daarom een laagdrempelig en betaalbaar alternatief bieden.

Combinatie gesprek en app

Volgens de onderzoekers is er bovendien ruimte om de resultaten verder te verbeteren. Zij verwachten dat een combinatie van één of twee gesprekken met een therapeut, gevolgd door zelfhypnose via de app, de effectiviteit mogelijk vergroot. De hypnose-app is op dit moment alleen beschikbaar voor deelnemers aan het onderzoek. Het Maastricht UMC+ onderzoekt nu hoe de app breder beschikbaar kan worden gemaakt voor mensen met het prikkelbaredarmsyndroom.

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschrift Gut werd uitgevoerd in samenwerking zeven Nederlandse ziekenhuizen en is gefinancierd met een subsidie van ZonMw. Hoofdonderzoeker Daniel Keszthelyi is verbonden aan onderzoeksinstituut NUTRIM van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+.

In 2022 schreven we ook al eens over de subsidie van 1,5 miljoen euro European Research Council Starting Grant die hij ontving. De subsidie werd toen toegekend voor zijn innovatief onderzoek naar de werking van neurostimulatie bij het behandelen van het prikkelbare darm-syndroom (PDS). Keszthelyi ging onderzoeken of een niet-invasieve aanpak met gerichte elektrische stootjes (neurostimulatie) werkt.