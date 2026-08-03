Amber Vodegel: minder data, meer impact voor de gebruiker

Met de wereldwijd succesvolle zwangerschapsapp Pregnancy+ maakte ondernemer Amber Vodegel betrouwbare gezondheidsinformatie toegankelijker voor miljoenen vrouwen. Haar nieuwe initiatief, 28X, bouwt daarop voort, maar kiest nadrukkelijk voor een andere koers. Niet commerciële groei of het verzamelen van zoveel mogelijk data staan centraal, maar toegankelijkheid, privacy en maatschappelijke impact, aldus Vodegel in de afgelopen april verschenen coverstory van ICT&health 2, 2026.

Waar Pregnancy+ klinisch gevalideerde informatie aantrekkelijk presenteerde om gezondheidsvaardigheden te vergroten, wil 28X een bredere bijdrage leveren aan vrouwengezondheid. “Juist de simpelste interventies hebben vaak de grootste impact, het is geen rocket science.”



De gratis app is ontwikkeld vanuit drie uitgangspunten: toegankelijk voor iedere vrouw, maximale bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens en bruikbaar voor mensen met uiteenlopende taal- en leesvaardigheden. Volgens Vodegel begint dat al bij de technische architectuur. “De architectuur is het privacybeleid.”



In tegenstelling tot veel digitale gezondheidsapps slaat 28X gegevens uitsluitend lokaal op het toestel van de gebruiker op. De informatie wordt niet automatisch naar cloudservers gestuurd en gebruikers bepalen zelf of zij gegevens willen delen. Volgens Vodegel is dat essentieel, omdat steeds meer persoonlijke gezondheidsdata buiten de oorspronkelijke zorgcontext kunnen worden gebruikt.



Met die keuze wil zij laten zien dat privacy geen extra functie is die achteraf wordt toegevoegd, maar een fundamenteel ontwerpprincipe. Tegelijkertijd houdt deze aanpak de operationele kosten laag, waardoor de app wereldwijd gratis beschikbaar kan blijven.

Technologie die mensen gebruiken

Volgens Vodegel wordt in digital health nog te vaak gedacht vanuit technologie in plaats van vanuit de eindgebruiker. Juist eenvoudige toepassingen kunnen volgens haar een groot gezondheidseffect hebben, mits mensen ze daadwerkelijk gebruiken. “De technologie moet optimaal gericht zijn op de doelgroep.”



Daarom kiest 28X voor begrijpelijke informatie, meerdere leesniveaus en een ontwerp dat ook geschikt is voor gebruikers met beperkte gezondheidsvaardigheden of uit kleinere taalgroepen. Technologie moet volgens haar niet complexer worden, maar juist toegankelijker.

Vooruitgang én kanttekeningen

Hoewel kunstmatige intelligentie volgens Vodegel veelbelovende doorbraken mogelijk maakt, bijvoorbeeld bij medicijnontwikkeling, ziet zij in de dagelijkse praktijk van digital health nog relatief weinig tastbare vooruitgang. Innovaties leveren volgens haar pas echte waarde op wanneer zorgprofessionals en patiënten daar direct voordeel van ervaren. Veel huidige toepassingen vergroten de complexiteit eerder dan dat zij de productiviteit verhogen. De grootste kansen ziet zij daarom in technologie die administratieve lasten vermindert, zorgprofessionals ondersteunt en gebruikers centraal stelt.



“Ik ga ervan uit dat de oplossingen gemakkelijk toepasbaar moeten zijn, veilig en dat ze de productiviteit vergroten. Artsen hebben in principe weinig tijd, dus allerlei vragen rondom zwangerschap die betrekking hebben op algemene, veelvoorkomende, niet medische zaken, zoals je navel die naar buiten plopt als je buik dikker wordt, kunnen wij afvangen via onze app.

Deze coverstory gemist? Lees het volledige interview in ICT&health 2, 2026 en in ons online magazine.