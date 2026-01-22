ICT&health World Conference brengt internationale zorgtop naar Limburg

Van 27 tot en met 29 januari 2026 is het MECC in Maastricht hét internationale middelpunt van de zorgtransformatie. De ICT&health World Conference 2026 verwelkomt ruim 10.000 bezoekers uit 50 landen, 300 sprekers en meer dan 150 inhoudelijke sessies en is daarmee het grootste en meest invloedrijke zorg- en technologiecongres van Europa. Het is de derde opeenvolgende editie in Limburg, waarmee Maastricht zich ook dit jaar opnieuw positioneert als internationale ontmoetingsplek voor zorginnovatie.

De ICT&health World Conference 2026 wordt op woensdag geopend door CIO en directeur Informatiebeleid Bianca Rouwenhorst van VWS en door de commissaris van de Koning in Limburg, gouverneur Emile Roemer. Verspreid over de drie congresdagen volgt een sterk internationaal programma met bijdragen van onder anderen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jan Anthonie Bruijn, Martin Dorazil, Larry Brilliant, Helen Mertens, Amber Vodegel, Daniel Kraft en vele anderen.



In Maastricht komen beleidsmakers, zorgprofessionals, bestuurders, onderzoekers en technologiepartners samen om te werken aan oplossingen die schaalbaar zijn binnen Nederland, Europa en ver daarbuiten. Het congres is dan ook nadrukkelijk geen handelsbeurs, maar een internationaal werkcongres. Samen vooruitkijken en -denken over de toekomst van de zorg – van AI, data en robotica tot zorg op afstand, ouderenzorg, arbeidsmarkt en administratieve lastenverlichting. Zo draagt ICT&health stevig bij aan het optimaliseren van de zorgketens, die het de komende jaren flink te verduren krijgen.

ICT&health zet de toon

De internationale en bestuurlijke zwaarte van het congres blijkt uit de aanwezigheid van toonaangevende sprekers en deelnemers, onder wie minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jan Anthonie Bruijn, Larry Brilliant en Daniel Kraft. Daarnaast nemen vertegenwoordigers deel van de Organisation for Economic Co-operation and Development en de Europese Commissie, met bijdragen van organisaties als Maastricht UMC+, Amazon Web Services en Sanofi. Het congres biedt daarmee een belangrijk platform waar bestuurders van universitair medische centra, algemene ziekenhuizen, zorgorganisaties, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk actuele en strategische vraagstukken in de zorg bespreken, van beleid en arbeidsmarkt tot digitalisering en samenwerking in de keten.



Los van het publieke programma vinden er meer dan 150 werksessies en overlegmomenten plaats tussen overheden, UMC’s, zorginstellingen en bedrijven. Daarmee fungeert het congres niet alleen als podium, maar als plek waar beleid, samenwerking en investeringskeuzes daadwerkelijk worden voorbereid. Innovaties die hier voor het eerst werden getoond, vonden eerder versneld hun weg naar internationale zorgpraktijken.

Relevantie

Wereldwijd staan zorgsystemen onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en geopolitieke spanningen. Europa zoekt actief naar strategische autonomie en samenwerking in digitale zorg. Met het ICT&health positioneert Nederland zich als een land waar deze vraagstukken concreet en internationaal worden uitgewerkt, met zichtbare impact.

Provincie ondersteunt

De rol van Limburg is daarbij essentieel. Dankzij bestuurlijke visie en actieve ondersteuning – onder meer door gouverneur Roemer – profileert de provincie zich voor het derde jaar op rij als gastregio voor internationale samenwerking. De keuze voor Limburg maakt ICT&health bewust: een neutrale, open en internationaal georiënteerde ontmoetingsplek bomvol ambitie.



Roemer: “Wat eind januari in Maastricht gebeurt is uitzonderlijk, strategisch zeer relevant en maatschappelijk noodzakelijk. Zorgketens staan onder druk en wij helpen samen een handje met de oplossingen. Dat doen we als onderdeel van een langere lijn waarin Limburg en Nederland leiderschap tonen in de mondiale zorgtransformatie.”