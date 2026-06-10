Informatieveilig gedrag begint niet met regels

Veel zorgorganisaties investeren in technische maatregelen om gegevens te beschermen. Toch blijkt in de praktijk dat informatieveiligheid uiteindelijk valt of staat met menselijk gedrag, aldus een artikel in ICT&health 1, 2026. De Masterclass Informatieveilig gedrag in de zorg van IVGZ helpt professionals om die gedragskant systematisch aan te pakken. De belangrijkste les volgens deelnemers: maak informatieveiligheid concreet, klein en uitvoerbaar.

Dat medewerkers het belang van privacy en informatiebeveiliging begrijpen, betekent niet automatisch dat zij ook weten wat er van hen wordt verwacht. Dat merken zorgorganisaties dagelijks op de werkvloer. “Zo beseffen ze meestal wel dat ze datalekken moeten melden,” geeft Clara Billert, junior privacy officer bij Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag) als voorbeeld. “Maar we hebben de indruk dat ze niet altijd precies weten wát ze moeten melden. En hóé zij dat moeten doen.”



Voor Masterclass-deelnemers als Boris van Moorsel (Mesdag), Patrick Reijnders (Liberein) en Billert vormde dat een belangrijke aanleiding om deel te nemen aan de masterclass. Niet om meer regels te leren, maar om gedrag daadwerkelijk te veranderen.

Klein beginnen

Een belangrijke opbrengst van de masterclass is volgens de deelnemers de gestructureerde aanpak van de zogeheten Wegwijzer voor informatieveilig gedrag. Die helpt organisaties eerst te onderzoeken waarom medewerkers bepaald gedrag vertonen, voordat interventies worden gekozen.



Daarnaast blijkt het uitwisselen van ervaringen met collega's uit andere zorgorganisaties waardevol. Deelnemers leren van elkaars praktijkvoorbeelden en krijgen feedback op hun eigen aanpak. Dat levert nieuwe inzichten op en helpt om gerichter keuzes te maken.

Niet alles tegelijk

Misschien wel de belangrijkste les: probeer niet alles tegelijk te veranderen. Door klein te beginnen, resultaten te meten en succesvolle interventies stap voor stap uit te breiden, neemt de kans op blijvende gedragsverandering toe. Daarmee biedt de masterclass volgens de deelnemers niet alleen kennis, maar vooral een praktische route naar structureel informatieveiliger werken.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 1, 2026 en in ons online magazine.