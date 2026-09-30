Inzet spraakgestuurd rapporteren vraagt om ethische keuzes

Spraakgestuurd rapporteren kan zorgprofessionals tijd besparen en cliënten meer betrekken bij wat er over hen wordt vastgelegd. Maar wanneer is het gebruik ervan passend? En wie bepaalt welke gesprekken in het elektronisch cliëntdossier belanden? In de gehandicaptenzorg, waar mensen vaak levenslang en op meerdere terreinen ondersteuning krijgen, vragen zulke kwesties om bewuste keuzes.

De Aanpak BegeleidingsEthiek (ABE) kan een instrument zijn om organisaties te helpen die keuzes te maken. De methode brengt de effecten en betrokken waarden in kaart en vertaalt ze naar concrete handelingsopties. Brigitte Boon en Nienke Siebelink beschrijven in ICT&health 5, 2026 hoe de aanpak binnen de Innovatie-impuls is toegepast op spraakgestuurd rapporteren.



In workshops onderzochten 32 betrokkenen, onder wie cliënten, zorgprofessionals en beleidsmakers, welke voordelen en risico’s zij zagen. Een belangrijke uitkomst is dat invoering meer vergt dan technische instructie. Medewerkers moeten leren wanneer spraakgestuurd rapporteren geschikt is, hoe zij bij een cliënt hardop rapporteren en hoe zij de tekst controleren en aanpassen.



Training, digicoaches en uitwisseling tussen collega’s kunnen daarbij helpen. Ook zijn heldere werkafspraken nodig om te voorkomen dat gemakkelijk inspreken leidt tot te veel of minder bruikbare rapportages, zo was de conclusie.

Meer transparantie en regie

Voor cliënten kan de technologie meer transparantie en regie opleveren. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf de opname starten en stoppen of samen met een begeleider een rapportage aanvullen. Daarvoor moeten zij wel begrijpen wat er wordt vastgelegd en invloed kunnen uitoefenen op het gebruik. Per persoon en situatie moet worden beoordeeld of spraakgestuurd rapporteren passend is.



Privacy en veiligheid vragen eveneens aandacht, stellen Boon en Siebelink. Dat gaat zowel om afgeschermde ruimtes en huisregels als om technische beveiliging en afspraken over gegevensverwerking. Organisaties moeten bovendien blijven meten, ervaringen bespreken en hun werkwijze bijstellen. De verwachte tijdswinst en kwaliteitsverbetering ontstaan immers niet vanzelf.

Gecombineerde invloed

De centrale les is dat de ethische balans niet uitsluitend door de technologie wordt bepaald. Ontwerp, werkprocessen en gedrag van gebruikers beïnvloeden samen de uitkomst.



Boon vat het zo samen: “De meerwaarde van SR zit niet alleen in wat de technologie kan, maar vooral in hoe organisaties ermee omgaan. En voor dat laatste is de Aanpak Begeleidingsethiek, waarin effecten, waarden en handelingsopties centraal staan, een heel goede methode.”

Lees het volledige artikel in ICT&health 5, 2026 die op 23 oktober verschijnt.