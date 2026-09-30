Breed draagvlak voor digitale afspraken over behandelwensen

Veertien organisaties uit de zorg onderschrijven het nieuwe Framework Proactieve Zorgplanning (PZP). Het framework beschrijft hoe behandelwensen en -grenzen van patiënten digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt voor zorgverleners, ook buiten de organisatie waar deze zijn vastgelegd. De afspraken moeten zorgen voor een eenduidige en actuele informatie-uitwisseling binnen het zorgnetwerk. Proactieve zorgplanning draait om het tijdig bespreken en vastleggen van wat voor een patiënt belangrijk is en welke zorg daarbij past.

Die informatie blijft nu vaak binnen de organisatie waar de afspraken zijn vastgelegd. Daardoor hebben andere zorgverleners die bij de patiënt betrokken zijn niet altijd toegang tot de meest actuele gegevens. Het framework beschrijft welke afspraken en technische voorwaarden nodig zijn om behandelwensen en -grenzen veilig, actueel en eenduidig digitaal beschikbaar te maken binnen het zorgnetwerk. Zo moeten zorgverleners sneller kunnen beschikken over de informatie die zij nodig hebben om passende zorg te bieden. Eerder dit jaar schreef ICT&health ook over de nieuwe routekaart die zorgregio’s hiervoor helpt bij de digitale uitwisseling van PZP-gegevens.

Schakel tussen zorg en ICT

Het framework verbindt zorgprocessen en inhoudelijke afspraken met de technische mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. Het uitgangspunt is dat actuele gegevens over proactieve zorgplanning betrouwbaar en eenvoudig beschikbaar zijn in de systemen waarmee zorgverleners dagelijks werken. Daarmee sluit het aan op zowel de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners als op de mogelijkheden van ICT-leveranciers.

Het framework is gebaseerd op ervaringen uit drie pilotregio’s, landelijke ontwikkelingen en een brede consultatie. Beroepsverenigingen, brancheorganisaties, patiëntvertegenwoordigers, overheidsorganisaties en softwareleveranciers leverden input. De ervaringen uit de pilots laten zien dat digitale beschikbaarheid van behandelwensen en -grenzen mogelijk is, maar dat daarvoor landelijke afspraken nodig zijn over registratie, uitwisseling en gebruik van de gegevens. Eind 2024 schreven we bijvoorbeeld over de pilot in de Gelderse Vallei.

De brede steun voor het Framework Proactieve Zorgplanning benadrukt dat digitale beschikbaarheid van behandelwensen en -grenzen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. De betrokken partijen pleiten voor landelijke afspraken die de uitwisseling van deze informatie tussen verschillende zorgdomeinen ondersteunen en zo bijdragen aan passende zorg op het juiste moment.

Samenhang met informatiestandaard en routekaart

Het Framework PZP is ontwikkeld binnen het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase, uitgevoerd door IKNL en Stichting CareCodex met ondersteuning van ZonMw en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Ook de PZP-Coalitie was bij het project betrokken.

Het framework vormt samen met de Informatiestandaard PZP en de Routekaart PZP de basis voor landelijke implementatie van proactieve zorgplanning. De drie onderdelen hebben elk een eigen functie: de informatiestandaard beschrijft welke gegevens eenduidig worden vastgelegd en uitgewisseld, het framework welke functionele en organisatorische voorwaarden daarvoor nodig zijn en de routekaart hoe zorgorganisaties PZP stapsgewijs kunnen invoeren. Samen moeten deze afspraken, in lijn met de landelijke richtlijn Proactieve Zorgplanning, zorgen voor eenduidige registratie, uitwisseling en hergebruik van behandelwensen en -grenzen in de hele zorgketen.

Organisaties

Veertien organisaties uit verschillende gebieden van de zorg onderschrijven het Framework Proactieve Zorgplanning. De organisaties ondersteunen daarmee de landelijke afspraken die het framework beschrijft voor het digitaal registreren, delen en gebruiken van behandelwensen en -grenzen tussen verschillende zorgorganisaties.

Het gaat om: Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), CMIO Netwerk Eerste Lijn, Professionals in de palliatieve zorg (Palliactief), Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging van Spoedeisendehulpartsen (NVSHA), ActiZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en UMCNL.