Kennisbank Digitale Zorg bundelt praktische, onafhankelijke informatie

Organisaties in de langdurige zorg (VVT) willen bewezen zorgtechnologieën graag versneld implementeren. Voor een aantal van die technologieën zijn inmiddels implementatietoolkits ontwikkeld door verschillende partijen, waaronder kennisinstituut Vilans. Dergelijke kennis wordt tegenwoordig gebundeld aangeboden, in de Kennisbank Digitale Zorg. Dit is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg.

De Kennisbank biedt heel veel praktijkervaring van andere zorgorganisaties waarvan ze kunnen leren, evenals uitgebreide onderzoeken, implementatietips en toolkits. Niet alleen onderzoeken van Vilans bovendien, maar ook van andere partijen. Denk aan een breed aantal hogescholen, die op dit gebied steeds meer samenwerken in het lectorenplatform PIT. De voordelen: versnelde implementatie van bewezen zorgtechnologie en minder verspilling van tijd en energie doordat elke organisatie het wiel opnieuw uitvindt.

Goed vindbaar

”We krijgen bij AWIZ (Anders Werken in de Zorg, red.) regelmatig vragen van zorgorganisaties over technologieën”, vertelde landelijk programmamanager Natascha van Riet in editie 3 van ICT&health. “Ik verwijs ze dan altijd naar de Kennisbank digitale zorg. Daar kunnen ze alles vinden. Precies daarom vinden we het bij AWIZ belangrijk dat de resultaten van de onderzoeken goed vindbaar zijn. De Kennisbank is daarvoor de ideale plaats, want daar wordt alle kennis op dit gebied bij elkaar gebracht. Niet alleen van ons, maar ook van andere partijen.”



Als je onderzoek naar de inzet van zorgtechnologie meer uniform doet, telt het bewijs sneller op, stelt Job van ’t Veer, lector digitale zorg en welzijn aan NHL Stenden Hogeschool. “Ook wij maken al jarenlang gebruik van het kennisplatform. Om zelf te raadplegen en steeds meer om uitkomsten van onderzoek te delen. Dat helpt om technologie op een bewuste manier in de praktijk te brengen. Binnen een zorgorganisatie kunnen ze dan met vertrouwen zeggen: ‘Deze innovatie durven we nu aan.”

Over alles publiceren

De Kennisbank is volgens Van ‘t Veer een waardevol podium om zorgtechnologie die zich heeft bewezen onder de aandacht te brengen”, zegt. Maar hij vindt het belangrijk om ook op de Kennisbank aan te geven dat de meerwaarde van een technologie misschien nog niet heel overtuigend is aangetoond.



“Vanuit het Consortium Waardebepaling is recent onderzoek gedaan naar de praktische waarde van spraakgestuurd rapporteren. De conclusie is dat het bestaande bewijs hiervoor zeker nog niet sluitend genoemd mag worden, ondanks dat de technologie natuurlijk veelbelovend is. Maar ons gecoördineerd en uniform onderzoek ernaar is dan juist een goede basis voor een vervolgstap.”

Wensen voor toekomst

Het enige verbeterpunt dat Van Riet kan bedenken, is dat er altijd meer informatie gebundeld kan worden. “Ook van andere partijen, want er zijn er meer die relevant en betrouwbaar onderzoek doen op dit gebied. We moeten echt voorkomen dat iedereen voor zichzelf bezig gaat. Dan wordt dubbel werk gedaan. Dit vraagt ook tijd van de medewerkers in de zorg die betrokken worden bij het onderzoek. En hun tijd is beperkt.”



Van ’t Veer ziet ook nog een optie voor de toekomst. “We stimuleren hogescholen om in de zorgopleidingen aandacht te besteden aan zorgtechnologie. Ik zou graag zien dat de Kennisbank informatie biedt over welke opleidingen hier ook al werk van maken. Dat zou helpen om de aandacht ervoor nog verder te vergroten. Verder is het belangrijk om een goede verbinding te houden met Digizo.”



Bekijk hier de Kennisbank.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health3, of lees het in ons online magazine.