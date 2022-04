Nieuwe technologie om bij kijkoperatie ‘buik op te blazen’

Met een nieuwe slimme ontwikkelde insufflator, zoals het buik-opblaasapparaat heet, kan voor iedere patiënt de druk die nodig is precies op maat worden ingesteld. Het nieuwe apparaat kan door slimme techniek de verstoring van beademing en bloedsomloop aanzienlijk verminderen en bepaalt voor elke patiënt hoe ver een chirurg kan gaan met het opblazen van de buik.

Kijkoperatie optimaliseren

Op het oude apparaat kan de chirurg niet aflezen hoe hoog de druk is waarmee de buik wordt opgeblazen en dus moet hij of zij op basis van ervaring de optimale druk instellen. “Het huidige apparaat dat de buik opblaast tijdens een kijkoperatie is als een auto met een gaspedaal, maar zonder snelheidsmeter.” Zo schetst kinderchirurg John Vlot van het Erasmus MC Sophia het probleem dat hij met een team van experts wil oplossen. Als chirurg zet je de druk het liefst zo hoog mogelijk, want dan heb je lekker veel ruimte om te werken. Voor de anesthesioloog is dat andersom: te hoge druk geeft problemen met de beademing en de bloedsomloop. Tevens geeft hoge druk vaak pijn na de operatie en kan het zelfs leiden tot orgaanschade.”

Optimale druk is bij iedere patiënt anders

Uit meerdere studies is gebleken dat de optimale druk om de buik op te blazen bij een kijkoperatie voor iedere patiënt anders is. Denk maar aan het verschil tussen een pasgeborene en een volwassene met overgewicht. Eén ding is zeker, hoe lager de druk, hoe beter. Met de nieuwe insufflator kan die druk dus per persoon worden geoptimaliseerd. Met de nieuwe insufflator kan verstoring van beademing en bloedsomloop aanzienlijk verminderen. Het prototype is nu uitgebreid getest en nu is het tijd om het nieuwe apparaat naar de patiënt te brengen.

De bedenkers hebben drie patenten vastgelegd voor het prototype via de Technology Transfer Office van het Erasmus MC, de afdeling die het apparaat óók in de markt gaat zetten. Nieuwe partners zijn inmiddels aan boord: durfkapitaalfondsen Swanbridge Capital en Van Herk Groep samen met Willem Mees van der Bijl van IDE-Group. De partners startten met ondersteuning van het Technology Transfer Office een spin-offbedrijf dat de nieuwe generatie insufflator naar operatiekamers in binnen- en buitenland moet brengen. Het bedrijf genaamd Spatium Medical is een van de eerste bewoners van de toekomstige Erasmus MC Campus.

Valorisatie is belangrijk thema

Niet alleen bij Erasmus UMC is innovatie en valorisatie een belangrijk thema. Ook bij tal van andere kennisinstituten zijn onderzoekers druk doende om innovaties met maatschappelijke waarde op een effectieve wijze te commercialiseren. Een goed voorbeeld is een samenwerking tussen Universiteit Twente en het Radboudumc. Samen willen ze door kennis en kunde te bundelen medtech- en AI-oplossingen sneller op de markt brengen. Twee consortia waar zij deel van uitmaken, krijgen hiertoe elk acht miljoen euro. Het consortium met de UT ($TU) wil de internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uitbouwen. Het TTT.AI consortium richt zich op het overdragen van kennis uit AI-onderzoek en het verlenen van vroege fase financieringen aan startups