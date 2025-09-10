KIK-V biedt herbruikbare elementen voor secundair datagebruik

Ook binnen de verpleeghuiszorg is secundair datagebruik nuttig. Bijvoorbeeld om binnen een bepaalde regio data-analyses uit te voeren en de gezondheidssituatie in de regio te monitoren en evalueren. Het programma KIK-V biedt hiervoor een aantal herbruikbare elementen.

Het is belangrijk om de beweging naar databeschikbaarheid in de zorg te versnellen, aldus het programma Keteninformatie Kerngegevens verbeteren (KIK-V). Zo kan ook het gebruik van data voor secundaire doeleinden – zoals verbeteren van de zorg door onderzoek, innovatie, beleidsvorming of patiëntveiligheid verbeteren.

Verbinding zoeken

In dit kader is het zinvol om de verbinding te zoeken tussen bestaande initiatieven en onderling (her)gebruik te maken van de kennis, ervaringen en functionaliteiten die in de praktijk worden opgedaan. Reden voor Zorginstituut Nederland (ZIN) – aanjager van KIK-V - onderzocht welke elementen van het landelijke Programma KIK-V hergebruikt kunnen worden in regionale contexten, met specifieke aandacht voor de regionale datasamenwerking ‘GERDA’.



GERDA is een regionale datawerkplaats in de Achterhoek die data van organisaties op een verantwoorde en privacy-vriendelijke manier bij elkaar brengt. Zo is het mogelijk om gezamenlijke analyses uit te voeren en de gezondheid(sinterventies) in de regio te monitoren: een goede stap naar datagedreven werken in de regio.

Van theorie naar praktijk

Uit een eerste verkenning van ZIN bleek al dat diverse elementen van KIK-V herbruikbaar zijn in regionale context voor het uitwisselen van data voor secundaire doeleinden. Denk aan zoiets als een regionale data-analyse uitvoeren naar het proces van de acute zorg bij ouderen. In een vervolg op de verkenning keek ZIN naar hoe dit hergebruik in de praktijk kan werken. Daarvoor is een ontwerp voor integratie tussen GERDA en KIK-V uitgewerkt en getest met enkele zorgaanbieders in de Achterhoek.



Deze test omvatte twee soorten bevragingen van secundair datagebruik: een landelijke bevraging (KIK-V) en een regionale bevraging (GERDA). De doelen waren:

Onderzoeken hoe een integratie tussen beide vormen van secundair datagebruik (KIK-V en GERDA) werkt;

In kaart brengen welke elementen uit beide infrastructuren herbruikbaar zijn.

Volgens KIK-V zijn beide vormen van bevraging succesvol uitgevoerd. Zo is aangetoond dat het mogelijk is om data beschikbaar te stellen voor meerdere vormen van secundair datagebruik. Het KIK-V datastation is dus niet alleen inzetbaar voor de uitwisseling van verantwoordingsgegevens met informatie-vragende partijen, maar kan ook door zorgaanbieders in een regionale samenwerking gebruikt worden om gezamenlijke data-analyses uit te voeren (zie ook de afbeelding hieronder).

De verantwoordelijke medewerker van een zorgorganisatie kan de diverse bevragingen vanuit één omgeving coördineren). Dit biedt overzicht, gebruiksgemak én houdt data bij de bron. Zo’n medewerker is vaak een ‘data-eigenaar/ data-steward’ die bepaalt welke data binnen de organisatie beschikbaar en relevant voor een vraagstuk is, wie ze mag gebruiken en met welk doel (zie de afbeelding hieronder).

Kijk op de website van KIK-V voor onder meer een toelichting op de herbruikbaarheid van diverse elementen van KIK-V, het ontwerp van de integratie tussen GERDA en KIK-V en een link naar de demo die toont hoe de integratie er in praktijk uit kan zien.