Kim van der Lugt nieuwe Director Health bij KPN

KPN heeft bekendgemaakt dat Kim van der Lugt per 1 januari 2026 aantreedt als nieuwe Director Health. Met meer dan twintig jaar ervaring binnen het telecombedrijf brengt zij een stevige combinatie van digitale expertise, strategisch inzicht en commerciële slagkracht mee. Haar opdracht: de positie van KPN Health verder uitbouwen als betrouwbare, toekomstbestendige digitale partner voor de Nederlandse zorg.

Van der Lugt vervult momenteel de rol van VP Mobile bij KPN Wholesale, waar zij verantwoordelijk is voor innovatie, digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe mobiele oplossingen. Sinds haar start bij KPN in 1999 werkte zij in diverse marketing- en salesfuncties en speelde zij een belangrijke rol in het versnellen van digitale transformatieprocessen.

Geen verrassende overstap

Haar overstap naar de zorgtechnologiesector is geen verrassing. Van der Lugt heeft een sterke persoonlijke affiniteit met de zorg en een scherp oog voor de uitdagingen waarmee zorgorganisaties dagelijks worden geconfronteerd. Dat geeft haar volgens KPN een unieke positie om digitale middelen effectief in te zetten voor betere, veilige en samenhangende zorgverlening.

“Digitale innovatie heeft pas waarde als het mensen écht vooruithelpt—zeker in de zorg, waar iedere seconde telt,” zegt Van der Lugt. “De komende jaren wil ik bijdragen aan een sector die slimmer samenwerkt, veiliger communiceert en klaar is voor de toekomst, mét oog voor de menselijke maat.”

Van der Lugt volgt Daniel Fischer op, die is overgestapt naar KPN System Integrator (SI), waar hij nu (a.i.) verantwoordelijk is voor de sectoren Financial Services en Healthcare.

Met deze benoeming zet KPN een volgende stap in het versterken van digitale zorginfrastructuur, op een moment waarop de vraag naar betrouwbare, schaalbare en veilige ICT-oplossingen in de zorg sneller groeit dan ooit.