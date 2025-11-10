Omscholen naar baan in zorgverlening in Limburg via ZorgStart

ZorgStart is een initiatief dat inwoners helpt om een baan in de zorg te vinden. Na succesvolle resultaten in Noord- en Midden-Limburg werd het programma onlangs ook uitgerold in Zuid-Limburg. Met deze uitbreiding wilde ZorgStart meer inwoners de kans bieden om een loopbaan in de zorg te ontdekken en tegelijkertijd bijdragen aan het oplossen van het toenemende personeelstekort in de Zuid-Limburgse zorgsector.

De stap naar Zuid-Limburg markeerde een nieuwe fase voor ZorgStart, dat zich richtte op het vergroten van de mobiliteit van inwoners richting zorgberoepen. Het initiatief bood mensen met én zonder zorgachtergrond de mogelijkheid om zich te oriënteren op verschillende functies binnen de sector. Tegelijkertijd ondersteunde het werkgevers die dringend op zoek waren naar gemotiveerd personeel om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Kick-off ZorgStart

Op vrijdag 31 oktober vierde Zuyderland met alle betrokken organisaties de kick-off van ZorgStart in Zuid-Limburg. “Zorgstart zorgt voor een goede oriëntatie op de mogelijkheden in de zorg. We doen dit samen, door de oriëntatie komen mensen op de juiste plek terecht”, aldus manager P&O bij Zuyderland, Anita Eberson.

Werkgevers in de zorg hebben te maken met grote uitdagingen. Door de krappe arbeidsmarkt en de groeiende zorgvraag stijgt de behoefte aan personeel. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen voor veel werkzoekenden. Toch blijft het voor bepaalde groepen lastig om werk te vinden, omdat er nog altijd sprake is van een mismatch tussen de gevraagde en beschikbare vaardigheden op de arbeidsmarkt.

Levenservaring

Verschillende zorgwerkgevers gaven aan dat niet het opleidingsniveau, maar vooral levenservaring, weerbaarheid en het vermogen om te gaan met mensen die zorg nodig hebben, doorslaggevend zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Dat opent de deur voor inwoners zonder de juiste diploma’s, maar met een oprechte motivatie om in de zorg te werken.

Na aanmelding bij ZorgStart wordt voor iedere deelnemer een persoonlijk traject richting een baan in de zorg uitgewerkt. Werkgevers ontvangen daarbij ondersteuning en begeleiding vanuit ZorgStart om de instroom van nieuwe medewerkers soepel te laten verlopen.

Samenwerking

ZorgStart gaat in de regio Zuid-Limburg samenwerken met Zuyderland, MeanderGroep Zuid-Limburg, Maastricht UMC+, Sevagram, Huisartsen OZL, Meditta en Stichting Calibris Advies. Op termijn gaan meer zorgorganisaties aansluiten. ZorgStart gaat in Zuid-Limburg actief zijn 16 gemeentes van in totaal meer dan 600.000 inwoners. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht op www.zorgstart.nl

Een voorbeeld van hoe samenwerking in de zorg bijdraagt aan het opvangen van personeelstekorten is te zien bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Daar werken sinds januari operatieassistenten tijdelijk over en weer mee. Deze uitwisseling helpt beide ziekenhuizen om flexibeler om te gaan met personele uitdagingen en biedt medewerkers de kans om ervaring op te doen in een andere werkomgeving.