Zo zorg je als academisch ziekenhuis voor toekomstproof werkplekken

Dat de Nederlandse zorg onder druk staat, is geen geheim. De vergrijzing zorgt voor een stijgende zorgvraag, terwijl het tekort aan zorgprofessionals steeds groter wordt. Academische ziekenhuizen hebben bovendien een bijzondere rol: ze bieden complexe zorg, leiden nieuwe professionals op én doen wetenschappelijk onderzoek. Dat vraagt niet alleen veel van de zorgteams, maar ook van de IT-afdelingen die hen ondersteunen...

Zonder betrouwbare en gebruiksvriendelijke IT kun je geen moderne patiëntenzorg bieden. Zo wordt de druk op IT met de dag groter: meer systemen en meer devices om te beheren, maar met dezelfde of zelfs minder mensen en middelen. Hoe kunnen ziekenhuizen grip krijgen op die complexiteit? En hoe moeten ze ervoor zorgen dat zorgprofessionals toch kunnen rekenen op een werkplek die het altijd doet?

Uitdagingen voor IT-afdelingen in de zorg

De rol van IT-afdelingen in de zorg wordt steeds strategischer. En intussen zijn hardware en infrastructuur onmisbaar voor de continuïteit van zorgprocessen en innovatie. Maar dat brengt pittige uitdagingen met zich mee. Zo stijgen ICT-uitgaven van gemiddeld 5,7% naar 6% van de omzet van academische ziekenhuizen. De kosten voor licenties, beheer en support nemen verder toe. Budgetten verschuiven van CAPEX naar OPEX. Dat betekent: meer flexibiliteit, maar het vraagt ook om nieuwe contractvormen en een ander sturingsmodel.

Ziekenhuizen vertrouwen niet meer op één model, maar kiezen voor hybride infrastructuren. En ook de werkplek zelf verandert. Het aandeel vaste pc’s neemt af tegenover thin clients en mobiele devices. Daardoor ontstaan er meer verschillende typen devices, verschillende gebruikersprofielen én -scenario’s.

IT-afdelingen moeten meer devices beheren, contracten managen en kritieke koppelingen in de gaten houden. Dat vergroot niet alleen de complexiteit van het beheer, maar ook het risico op storingen en kwetsbaarheden. En hoe meer systemen en leveranciers er betrokken zijn, hoe groter de kans dat updates niet goed op elkaar aansluiten of dat er securitylekken ontstaan.

Werkdruk bij je servicedesk wegnemen

Zorgprofessionals willen dat hun werkplek het gewoon doet. De servicedesks van organisaties zijn vaak het eerste aanspreekpunt als dat niet meer het geval is. Maar juist dáár neemt de werkdruk toe. Meer telefoontjes door de toename van devices en applicaties, ingewikkeldere incidenten door hybride omgevingen en een beperkte capaciteit om 24/7 een snelle reactietijd te garanderen.

Bij veel academische ziekenhuizen is deze situatie niet meer houdbaar. Het inhuren van extra personeel is aan de andere kant ook niet altijd mogelijk of betaalbaar. Een mogelijke oplossing is Device as a Service (DaaS).

Met DaaS besteed je niet alleen de levering en het beheer van devices uit, maar ook de volledige lifecycle. Denk aan installatie, support, updates en uiteindelijk duurzaam hergebruik of recycling. Zo'n oplossing zorgt voor rust bij de servicedesk, voorspelbare kosten en een betere ervaring voor eindgebruikers.

AI vraagt om moderne werkplekken

We kunnen met z’n allen niet meer om AI heen. AI belooft ook veel voor de zorg: slimmere processen, geavanceerde data-analyse en ondersteuning bij medische besluitvorming. Vaak lopen academische ziekenhuizen hierin voorop omdat innovatie deel uitmaakt van hun academische en maatschappelijke taak.

Maar... AI stelt ook nieuwe eisen aan de werkplek. De introductie van Copilot+ PC’s en andere hardware die speciaal is ontworpen om AI te ondersteunen, duidt een nieuwe fase aan. Alleen moderne, toekomstbestendige werkplekken kunnen ziekenhuizen helpen om de stap van experimenteren naar échte implementatie te zetten. Ziekenhuizen moeten zichzelf de vraag stellen: hoe is het gesteld met de IT-infrastructuur? Zijn de werkplekken klaar voor AI? En hoe zorgen ziekenhuizen dat nieuwe technologie veilig, betrouwbaar en schaalbaar is?

Het belang van een ervaren IT-partner

De uitdagingen in de zorg zijn groot, en juist daarom speelt IT zo’n belangrijke sleutelrol. Toekomstbestendige werkplekken maken het verschil voor eindgebruikers, patiënten én de continuïteit van ziekenhuizen.

Voor IT-managers betekent dit minder druk op de servicedesk en meer grip op de werkplekcyclus. Voor de inkoopafdeling zorgt het voor transparante contractvormen en de mogelijkheid om te sturen op OPEX. En voor contractmanagers biedt een ervaren IT-partner zekerheid. Een IT-partner zoals ARP, die de zorgsector kent en bewezen samenwerkingen heeft met grote klanten en die ziekenhuizen ondersteunt met de volledige werkplek-lifecycle.

Lees hier meer over hoe ARP academische ziekenhuizen ondersteunt.