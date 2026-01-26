Team Zilvertriage draagt bij aan passende ketenzorg

In de Haagse wijk Scheveningen is een pilot gestart met zogeheten ‘Zilvertriage’, een nieuwe werkwijze die moet bijdragen aan beter passende ketenzorg voor kwetsbare ouderen. Het doel is om onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp en vermijdbare ziekenhuisopnames te voorkomen. De pilot is gebaseerd op het Silver Triage-concept dat eerder met succes is toegepast in Londen en wordt nu volgens HMC voor het eerst in Nederland ingezet.

Het team Zilvertriage bestaat uit internisten ouderengeneeskunde van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), het HagaZiekenhuis Den Haag en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij werken samen met ambulancezorgverleners en meldkamercentralisten van de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (RAV Haaglanden), evenals met huisartsenorganisaties in de regio Haaglanden.

Zilvertriage

Wanneer op de meldkamer een melding binnenkomt over iemand van 70 jaar of ouder, is er extra aandacht voor mogelijke kwetsbaarheid. Wordt een ambulance ingezet, dan gaat het om een ambulance met een ambulancemedewerker of huisarts die de patiënt ter plaatse beoordeelt. Is aanvullend advies nodig, dan schakelt de ambulancemedewerker via de meldkamer een internist ouderengeneeskunde van het Zilvertriage-team in.

Gezamenlijk brengen zij in kaart wat medisch noodzakelijk is, hoe iemand functioneert in het dagelijks leven, welke zorg al is georganiseerd en in hoeverre sprake is van kwetsbaarheid. Blijkt dat zorg thuis beter passend is, dan wordt direct vastgesteld welke ondersteuning daarvoor nodig is. Door deze samenwerking tussen ziekenhuis, ambulance en specialist op afstand kan in de regio sneller en gerichter zorg worden geboden aan kwetsbare ouderen.

Passende zorg

Gerard Jan Blauw, internist ouderengeneeskunde bij HMC en LUMC vertelt dat het bij oudere patiënten zelden om één klacht gaat. “Door breder te kijken naar kwetsbaarheid, functioneren en de thuissituatie, kunnen we beter bepalen welke zorg op dat moment het meest passend is”, aldus Blauw.

Ambulanceverpleegkundige RAV Haaglanden, Brian van der Kraaij, vult aan dat het in sommige gevallen vervoer naar het ziekenhuis betekent maar dat vaak passende zorg ook thuis of op een andere plek kan worden geregeld. Van der Kraaij zegt dat zo niet medisch noodzakelijke ziekenhuisbezoeken worden voorkomen en iedere oudere de zorg krijgt die past bij zijn of haar situatie.

Met de invoering van Zilvertriage zetten de betrokken organisaties een eerste stap naar een andere manier van zorg organiseren, in lijn met de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en gefinancierd uit IZA-middelen. Het initiatief maakt deel uit van het regionale plan Medisch Specialistische Zorg voor Ouderen. In de komende periode volgen meer initiatieven die voortbouwen op deze regionale samenwerking.

GOUD-poli

Eind vorig jaar schreven we ook over de komst van de GOUD-poli (Gespecialiseerde OUderenzorg Dichtbij) van Maastricht UMC+ en huisartsenorganisatie ZIO.

In de huisartsenpraktijk houden huisarts en medisch specialist gezamenlijk spreekuur. Zo ontvangen ouderen passende zorg in een vertrouwde setting, dichtbij huis en met minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Het resultaat: deskundige zorg, met het gemak en de rust van nabijheid.