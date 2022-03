Laseren haarnestcyste voorkomt open wond

Voorheen werd een haarnestcyste in de bilnaad weggesneden. Dankzij een nieuwe laserbehandeling bij SGJ Weert hoeft dit nu niet meer. Door het laseren duurt het genezingsproces niet meer weken of zelfs maanden. Met de nieuwe laserbehandeling ontstaat namelijk geen grote, open wond meer, want met deze techniek kan de holte door middel van warmte als het ware dichtgeschroeid worden.

Vlotter herstel dankzij laseren

Chirurg Tanja Lettinga van SJG Weert: “Door de laserbehandeling hoeven we geen wonden te maken. En dat betekent een minder ingrijpende behandeling, waardoor er minder vaak thuiszorg nodig is en het herstel vlotter gaat. Het betreft met name jonge mensen die deze aandoening krijgen. Zij hebben dankzij de laserbehandeling minder veel en minder lang last en kunnen weer sneller naar school of werk.”

Haarnetcyste & facts

Vooral jonge mannen met een zittend beroep en veel lichaamsbeharing krijgen regelmatig te maken met een haarnestcyste (sinus pilonalidis) in de bilnaad. Een vervelende aandoening die goed moet worden behandeld, omdat hij anders steeds weer terugkeert. Jaarlijks worden er in Nederland daarom zo’n 8.000 operaties voor uitgevoerd.

Bij de aandoening is er sprake van een holte onder de huid, die aan de buitenkant zichtbaar is als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de cyste kan makkelijk een (chronische) ontsteking ontstaan, waarbij een abces gevormd wordt.

Medisch laseren in opmars

Laserbehandelingen worden in de zorg steeds vaker met succes ingezet. Denk aan het laseren in geval van oogproblemen of voor cosmetische ingrepen. Maar ook op andere medische terreinen wordt de laser ingezet zoals bij het verwijderen van cystes. Een mooi ander voorbeeld vinden we bij Treant, waar sinds begin 2022 bepaalde prostaatvergrotingen met een innovatieve laserbehandeling worden bestreden. Voordeel daarvan is dat de behandeling een heel stuk minder invasief wordt. Daardoor hoeven patiënten voor de behandeling niet meer op de operatiekamer, onder volledige narcose, gebracht te worden. De zogenoemde echolaser maakt het mogelijk om patiënten op de polikliniek te behandelen.