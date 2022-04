Nieuwe leerstoel ‘Recht, zorgtechnologie en geneeskunde’

Er komt een nieuwe KNMG-leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Per 1 mei 2002 is daarvoor mr. dr. Corrette Ploem benoemd. Ze gaat zich onder meer bezighouden met technologische ontwikkelingen zoals robotisering en AI die een grote invloed hebben op het huidige en toekomstige werk van artsen.

Wetenschappelijk onderzoek impact zorgtechnologie

Snelle technologische ontwikkelingen veranderen het zorglandschap snel en bieden extra mogelijkheden aan zorgprofessionals. Maar er zijn natuurlijk ook de nodige uitdagingen. KNMG-voorzitter René Héman: “Een belangrijke opgave voor de KNMG is ervoor te zorgen dat artsen in 2040 nog op een goede manier hun professie kunnen uitoefenen. Maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang vragen om nieuwe vaardigheden van artsen. Om daar goed op voorbereid te zijn is wetenschappelijk onderzoek nodig. Ik ben er trots op dat we de UvA én Corrette Ploem bereid hebben gevonden deze speciale KNMG-leerstoel voor ons in te vullen.”

Hoogleraar Corrette Ploem & facts

Ploem richt zich in haar huidige functie van universitair hoofdocent bij de vakgroep Ethiek, Recht en Medische Humaniora van het AUMC in het bijzonder op de juridische aspecten van het invoeren van nieuwe technologieën in de zorg, in research en in screening. Ze heeft brede ervaring met het evalueren van gezondheidswetten, zoals bijvoorbeeld de Wet afbreking zwangerschap en vervult een aantal nevenfuncties. Ze is lid van de Gezondheidsraad en van diverse commissies zoals de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Recht, zorgtechnologie en geneeskunde in de ouderenzorg

Het thema Recht, zorgtechnologie en geneeskunde van de nieuwe leerstoel is onder meer zeer actueel in de ouderenzorg want er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sensoren die de activiteiten van mensen thuis of in een zorginstelling monitoren. Dat geeft tal van nieuwe zorgmogelijkheden maar roept ook juridische vragen op omtrent privacy. Of wat te denken van het machtigen van mantelzorgers om patiëntendossiers in te zien, beeldschermzorg en domotica?



Stuk voor stuk opties waar regelmatig geneeskunde, technologie en juridische vragen samenkomen. Alles bij elkaar lijkt het zeker dat de kwaliteit van leven van ouderen toeneemt door het gebruik van technologische hulpmiddelen. Dat is een van de conclusies uit een groot onderzoek naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Het onderzoek werd uitgevoerd door het LUMC-Campus Den Haag en de gemeente Den Haag.