Limburgse ziekenhuizen toetsen AI-volwassenheid met readiness scan

Ziekenhuizen in Limburg zetten een volgende stap in de structurele inzet van AI. De Health AI & Data Alliantie Limburg is samen met AI-bedrijf Pacmed gestart met een gezamenlijke AI Readiness Scan. Met deze analyse willen de deelnemende ziekenhuizen inzicht krijgen in hun gereedheid om AI-oplossingen duurzaam te implementeren en op te schalen.

De initiatiefnemers zien AI als een belangrijk hulpmiddel om de toenemende druk op de zorg op te vangen, onder meer door personeelstekorten en een groeiende zorgvraag. De ambitie is om AI niet langer als losse innovatieprojecten te benaderen, maar als een structureel onderdeel van de zorgverlening.

AI vraagt meer dan technologie

Volgens de initiatiefnemers draait succesvolle AI-implementatie niet alleen om technologie, maar vooral om mensen en organisatieverandering. De AI Readiness Scan brengt daarom meerdere aspecten in kaart, waaronder strategie en governance, IT- en data-infrastructuur, privacy en compliance, verandercapaciteit en het draagvlak onder zorgprofessionals en bestuurders.

De Health AI & Data Alliantie Limburg werd in 2025 opgericht en bestaat uit het Maastricht UMC+, Laurentius Ziekenhuis, Maastro, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum. De samenwerking wordt gefaciliteerd door de Brightlands Smart Services Campus.

Volgens Jordy Rijksen, manager Health AI bij de alliantie, is vertrouwen een belangrijke randvoorwaarde. Zorgprofessionals en patiënten moeten begrijpen wat AI doet en hoe de technologie hun werk of behandeling ondersteunt. De scan moet ziekenhuizen helpen om gerichte keuzes te maken voor toepassingen die daadwerkelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Naar structurele toepassing

De deelnemende ziekenhuizen ronden de scans deze zomer af. Op basis van de resultaten kunnen zij bepalen welke organisatorische en technische stappen nodig zijn om AI op grotere schaal in te zetten. Pacmed, dat al meer dan tien jaar AI-oplossingen ontwikkelt voor ziekenhuizen, ziet dat veel AI-initiatieven stranden voordat ze daadwerkelijk impact hebben op de zorg. Volgens CEO Wouter Kroese ontbreekt vaak een solide basis om toepassingen succesvol te implementeren en langdurig te gebruiken.

De readiness scan moet ziekenhuizen helpen om die basis op orde te brengen en te focussen op toepassingen die aantoonbare meerwaarde bieden. De AI-toepassingen van Pacmed worden onder meer ingezet voor capaciteitsplanning en medische beslisondersteuning in verschillende Nederlandse ziekenhuizen.

Proeftuin voor Nederland

De kracht van het initiatief ligt volgens de betrokken partijen in de gezamenlijke aanpak. Door kennis, ervaringen en uitdagingen te delen, kunnen ziekenhuizen sneller leren van elkaar en voorkomen dat iedere organisatie afzonderlijk dezelfde obstakels moet overwinnen. De Health AI & Data Alliantie Limburg positioneert zich daarmee als de eerste provinciebrede samenwerking gericht op AI in de Nederlandse zorg. De opgedane inzichten moeten niet alleen de Limburgse zorgsector versterken, maar ook dienen als blauwdruk voor andere regio’s.

Uiteindelijk willen de partners toewerken naar een zorgsysteem waarin AI op een verantwoorde en schaalbare manier bijdraagt aan toegankelijke, betaalbare en toekomstbestendige zorg. De gezamenlijke readiness scan vormt daarvoor een eerste stap, met als doel AI-initiatieven minder versnipperd en beter verankerd in de dagelijkse zorgpraktijk te maken.

De focus van de alliantie ligt op het AI-ready maken van zorgmedewerkers, het beschikbaar maken van secundaire zorgdata en het ontwikkelen en implementeren van concrete AI-toepassingen. Doel is een zorgsector die efficiënter samenwerkt, minder administratieve lasten kent en betere uitkomsten realiseert voor patiënten en zorgprofessionals. Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is de Limburgse broedplaats voor data, AI en slimme dienstverlening. Hier werken bedrijven, startups, kennisinstellingen en zorgpartners zij aan zij aan mensgerichte technologie die ertoe doet.