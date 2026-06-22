Star-shl zet eerste stap naar nieuwe standaard medicatieoverdracht

De trombosedienst van Star-shl heeft als eerste zorgorganisatie in Nederland toegang gekregen tot medicatiegegevens via de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9. Dankzij een koppeling tussen het informatiesysteem Trodis en het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen zorgverleners voortaan met één druk op de knop actuele medicatiegegevens van patiënten raadplegen. De implementatie geldt als een belangrijke mijlpaal binnen het landelijke programma Medicatieoverdracht.

Star-shl neemt deel aan de Kickstart Medicatieoverdracht in de regio Rijnmond, een initiatief dat de veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van medicatiegegevens moet versnellen. Via het beveiligde landelijke netwerk LSP ontvangen medewerkers nu medicatiegegevens die openbare apotheken hebben verstrekt. De gegevens worden direct beschikbaar gesteld binnen Trodis, het informatiesysteem van softwareleverancier ASolutions Healthcare.

Medicatieproces 9

Bijzonder aan de implementatie is dat de medicatiegegevens worden verwerkt volgens de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9. Deze standaard vormt een belangrijke bouwsteen voor toekomstige elektronische medicatieoverdracht en sluit aan bij zowel de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) als de Europese ambities binnen de European Health Data Space (EHDS).

Volgens Ann Dierkx, CEO van ASolutions Healthcare, biedt Medicatieproces 9 aanzienlijk meer mogelijkheden dan de huidige uitwisselingsstandaarden. “Met Medicatieproces 9 kunnen softwaresystemen veel meer informatie over de medicatie van een patiënt registreren dan nu. Zorgverleners krijgen bijvoorbeeld volledig inzage in wat voorschrijvers hebben voorgeschreven, gestopt en gewijzigd. Ook kun je de medicatiegegevens zien van alle verstrekkers, dus ook van de poliklinische apotheken die we nu nog missen.”

Vooralsnog werken de meeste apotheken nog niet met software die Medicatieproces 9 ondersteunt. Daarom worden de gegevens die via het LSP beschikbaar komen momenteel automatisch omgezet naar het nieuwe formaat via de BerichtenTransformatieDienst van het LSP. Hierdoor zijn nog niet alle extra functionaliteiten van de standaard beschikbaar, maar de technische basis is gelegd.

Directe voordelen

Ondanks de gefaseerde invoering merkt Star-shl nu al de voordelen van de nieuwe werkwijze. Trombosezorg is sterk afhankelijk van actuele medicatiegegevens, omdat wijzigingen in medicatie direct invloed kunnen hebben op de behandeling en veiligheid van patiënten. “Zorgverleners moesten tot nu toe handmatig in het dossier invoeren welke medicatie een patiënt gebruikt. Nu kunnen ze met een druk op de knop medicatiegegevens raadplegen. Dat scheelt tijd en vergroot de medicatieveiligheid”, zegt Ingrid van de Port, projectleider bij Star-shl. “Voor het programma Medicatieoverdracht is dit misschien een kleine stap op weg naar de volledige uitwisseling van medicatiegegevens, maar voor ons is het effect nu al groot.”

De implementatie verliep niet zonder uitdagingen. Omdat Star-shl de eerste zorgaanbieder is die deze toepassing in gebruik neemt, moesten processen en werkwijzen deels tijdens het traject worden ontwikkeld. Volgens betrokkenen speelde de nauwe samenwerking tussen Star-shl en ASolutions Healthcare daarbij een belangrijke rol.

Met deze eerste praktijktoepassing laat het programma Medicatieoverdracht zien hoe de zorgsector stapsgewijs toewerkt naar een toekomst waarin medicatiegegevens veilig, volledig en gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor alle zorgverleners. Voor Star-shl betekent dat nu al minder administratieve handelingen en meer ondersteuning bij veilige patiëntenzorg.

Nieuwe versie

In maart publiceerde Nictiz een nieuwe versie van de informatiestandaard Medicatieproces 9. De release, Medicatieproces 9.3.0 release candidate 2, markeert een volgende stap in het verbeteren van de digitale uitwisseling van medicatiegegevens binnen de zorg. De standaard wordt ontwikkeld binnen het landelijke programma Medicatieoverdracht, waarin zorgorganisaties, softwareleveranciers, Nictiz, VZVZ, RSO Nederland en patiëntenorganisaties samenwerken aan veiligere en efficiëntere medicatieoverdracht.

In de nieuwe versie zijn onder meer de zogenoemde voorstelgegevens verder uitgewerkt. Hiermee kunnen apothekers digitaal voorstellen doen aan voorschrijvers om medicatie te starten, stoppen, wijzigen of voort te zetten. Ook is het deelproces Toedienen verder gespecificeerd, wat moet leiden tot een meer uniforme registratie van medicatietoediening. Tegelijkertijd publiceerde Nictiz een vernieuwd functioneel ontwerp van de standaard.