Saxenburgh test AI-assistent die artsen administratie uit handen neemt

Ziekenhuis Saxenburgh experimenteert sinds kort met kunstmatige intelligentie om de administratieve druk voor artsen te verlagen. Met de inzet van de digitale assistent OurMind worden gesprekken tussen arts en patiënt automatisch samengevat. Het systeem draait momenteel als pilot binnen meerdere specialismen. De eerste ervaringen zijn volgens het ziekenhuis positief en artsen houden meer tijd over voor het gesprek en minder voor het vastleggen van gegevens.

Tijdens een consult luistert OurMind mee via een microfoon in de spreekkamer. Op basis van het gesprek maakt de software automatisch een samenvatting, die vervolgens door de behandelend arts wordt gecontroleerd en waar nodig aangepast voordat deze aan het medisch dossier wordt toegevoegd. Volgens betrokken zorgverleners zorgt dat voor meer rust tijdens het consult. Doordat artsen minder hoeven te typen of aantekeningen maken, kunnen zij hun aandacht beter richten op de patiënt en het gesprek zelf.

Tijdswinst

Ook voor patiënten is het verschil direct merkbaar. “Je kijkt minder naar de computer en meer naar de patiënt,” vertelt Peter Farla, orthopedisch chirurg. “Dat zorgt voor prettiger contact en meer aandacht voor het verhaal.”



Gynaecoloog Monique Wust geeft aan de inzet van OurMind haar tijdswinst oplevert. Naast het gesprek zelf verandert ook de administratieve afhandeling. Artsen hoeven consulten minder volledig uit te werken, omdat er direct een eerste samenvatting beschikbaar is. Dat zorgt voor tijdswinst en minder uitloop in het spreekuur.



Vooral bij langdurige en complexe consulten blijkt de digitale assistent volgens betrokken artsen van meerwaarde. Internist ouderengeneeskunde Marieke Zeeman voert regelmatig gesprekken die meer dan een uur duren.



Waar het vastleggen van alle informatie voorheen veel tijd en energie kostte, neemt het systeem nu een deel van die administratieve last weg. Dat zorgt niet alleen voor meer overzicht tijdens het consult, maar helpt artsen ook om medische vraagstukken scherper te analyseren en minder informatie over het hoofd te zien.

Per vakgebied doorontwikkelen

Na de eerste positieve ervaringen wordt gekeken naar een bredere invoering van OurMind binnen Saxenburgh. De verwachting is dat het systeem in de loop van het komende jaar beschikbaar komt voor alle specialismen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen vakgebieden, omdat de aard van consulten en de manier van verslagleggen per specialisme uiteenlopen. Om die reden wordt de toepassing per vakgroep verder afgestemd en doorontwikkeld.



Volgens het ziekenhuis zijn privacy en gegevensbescherming daarbij belangrijke randvoorwaarden. Het systeem voldoet aan de geldende eisen voor het verwerken van medische gegevens. Patiënten houden bovendien zelf de regie: wie geen gebruik wil maken van de digitale assistent tijdens een consult, kan dat aangeven. In dat geval wordt de verslaglegging op de gebruikelijke handmatige wijze uitgevoerd.

Onderzoek

In oktober vorig jaar schreven we over Nij Smellinghe, dat ook is gaan werken met OurMind. Spraakgestuurd rapporteren wordt steeds vaker ingezet om de administratieve last in de zorg te verlagen.



Onderzoek van Vilans, HAN University of Applied Sciences en Anders Werken in de Zorg (AWIZ), uitgevoerd voor Digizo.nu onder 293 zorgmedewerkers van 14 organisaties, laat zien dat zorgprofessionals tot drie keer sneller kunnen rapporteren met spraak dan met typen, zonder kwaliteitsverlies. Deelnemers gebruikten zowel laptop als smartphone en vulden daarnaast enquêtes en interviews in over werkdruk en werkplezier.