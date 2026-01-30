Maastricht UMC+ zet nieuwe standaard in robotchirurgie

Met de toevoeging van drie nieuwe chirurgische robots versterkt Maastricht UMC+ zijn leidende rol op het gebied van robotondersteunde chirurgie. Door de komst van twee Da Vinci 5-systemen en één Hugo-robotchirurgieplatform komt het totale aantal geavanceerde robots in het ziekenhuis op zes.

Geen enkel ander Nederlands ziekenhuis beschikt momenteel over zo'n breed en divers aanbod aan robotsystemen, waardoor Maastricht UMC+ het grootste centrum voor robotchirurgie in Nederland is.

Nieuwe generatie robotondersteunde chirurgie

De Da Vinci 5 vertegenwoordigt de nieuwste generatie chirurgische robotica en biedt scherpere 3D-visualisatie, grotere precisie en verbeterde ergonomie voor chirurgen. Dankzij de dual-consolefunctionaliteit kunnen twee chirurgen tijdens één ingreep samenwerken, wat zowel de samenwerking als de opleiding ten goede komt. Later dit jaar zullen de systemen ook tactiele feedback introduceren, waardoor chirurgen kunnen voelen hoeveel kracht ze tijdens de operatie uitoefenen.

Het Hugo-systeem hanteert een andere aanpak, met onafhankelijke robotarmen die meer flexibiliteit bieden in de operatiekamer en een nauwere interactie met het chirurgische team mogelijk maken. Beide platforms worden gebruikt om jonge artsen te trainen in toekomstgerichte chirurgische technieken.

Breed robotica-portfolio voor verschillende specialismen

Naast de nieuwe systemen maakt Maastricht UMC+ al gebruik van verschillende gespecialiseerde robots, waaronder het Senhance Surgical System voor kinderchirurgie, de MicroSure-robot voor uiterst nauwkeurige microchirurgische ingrepen en de Renishaw-neurochirurgische robot voor het nauwkeurig plaatsen van elektroden in de hersenen. In de neurochirurgie heeft robotondersteuning al geleid tot kortere operatietijden.

Andere specialismen, zoals gynaecologie en oncologie, profiteren van minimaal invasieve benaderingen die anders open chirurgie zouden vereisen.

Het ziekenhuis is niet alleen gebruiker van robottechnologie, maar ook een actieve ontwikkelingspartner, die samenwerkt met de industrie aan innovaties zoals tactiele feedback en herbruikbare instrumenten.

Datagestuurde en AI-ondersteunde chirurgie

Dankzij de toegenomen rekenkracht openen de nieuwe systemen de deur naar toekomstige toepassingen op het gebied van data-analyse, kunstmatige intelligentie en workflowoptimalisatie. “Met deze nieuwe technieken kunnen we veel nauwkeuriger opereren”, zegt colorectaal- en robotchirurg Tim Lubbers. “In de toekomst kunnen we misschien MRI- of andere beeldvorming direct tijdens de operatie laden en deze over het live chirurgische beeld heen leggen.”

Voor patiënten betekent robotondersteunde chirurgie vaak kleinere incisies, minder bloedverlies en een sneller herstel. Voor chirurgen zorgen verbeterde ergonomie en stabiliteit voor langere en complexere ingrepen met minder fysieke belasting, wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk is de combinatie van precisie, veiligheid en innovatie erop gericht om te leveren wat het belangrijkst is: betere zorg voor patiënten.

Promotieonderzoek

Eind 2024 promoveerde plastisch chirurg Tom van Mulken van Maastricht UMC+ op onderzoek naar een nieuwe operatierobot die reconstructieve chirurgie veiliger en nauwkeuriger kan maken. De robot ondersteunt uiterst delicate microchirurgische ingrepen, zoals borstreconstructies na kanker of het herstellen van geamputeerde vingers, waarbij bloedvaten en zenuwen van minder dan een millimeter worden gehecht.

De precisierobot is ontwikkeld door start-up Microsure in samenwerking met ingenieurs van de Technische Universiteit Eindhoven. Waar menselijke handen beperkt worden door trilling en vermoeidheid, biedt de robot extra stabiliteit en submillimeterprecisie. Dit verkleint de kans op complicaties, bevordert sneller functieherstel en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten.

Uit het onderzoek blijkt dat chirurgen met robotondersteuning veilig micro-operaties kunnen uitvoeren, sneller vaardigheden aanleren en deze langer behouden. Hoewel de initiële investering hoog is, kan de technologie op termijn leiden tot kostenbesparing door kortere operaties, minder complicaties en snellere ziekenhuisontslag.