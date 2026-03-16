Groen licht voor landelijke digitale triageondersteuning

Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) heeft groen licht gekregen van Coöperatie VGZ en CZ, namens alle zorgverzekeraars, voor het programma Digitale triageondersteuning. Met deze steun start NTS met de bouw en ontwikkeling van een landelijke voorziening voor digitale triageondersteuning binnen de acute zorgketen.

Het doel is om digitale triagevoorbereiding stapsgewijs beschikbaar te maken voor alle Nederlanders. Daarmee moet de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de acute zorg worden versterkt. “De huisartsenzorg staat onder druk. Digitale triage verlaagt de werkdruk en vergroot de zelfregie van patiënten. Met één landelijke standaard voor dag- en ANW-zorg ontstaat duidelijkheid en vertrouwen in de praktijk. We zijn daarom blij dat NTS zich actief richt op digitale triage”, aldus Mirthe Smolenaers, innovatiemanager huisartsenzorg Coöperatie VGZ

Digitale voorbereiding van triage

Digitale triagevoorbereiding maakt het mogelijk dat patiënten vooraf, vanuit huis, gestructureerd informatie over hun klachten invoeren en delen met de zorgverlener. Dit kan het werk van triagisten versnellen en de kwaliteit van de beoordeling verbeteren. Dit kan onnodige bezoeken aan de spoedzorg voorkomen en patiënten beter voorbereiden op het gesprek met een zorgverlener. Ook krijgen patiënten direct zelfzorgadvies op basis van professionele triagestandaarden.

Volgens NTS blijft triage altijd in handen van zorgprofessionals. De digitale voorbereiding is bedoeld als hulpmiddel, niet als vervanging van de professionele beoordeling. `Zo krijgen zorgprofessionals sneller een duidelijk beeld van de situatie, waardoor triage efficiënter verloopt. “Dankzij de steun van zorgverzekeraars gaan we de zorg beter en efficiënter maken”, zegt Alja Sluiter, huisarts en medisch directeur NTS.

Minder druk op acute zorg

Door patiënten vooraf informatie te laten invullen en direct zelfzorgadvies te geven, kunnen onnodige bezoeken aan de spoedzorg worden voorkomen. Daarnaast helpt de digitale voorbereiding om zorgvragen sneller bij de juiste zorgverlener terecht te laten komen. Voor zorgprofessionals moet het systeem zorgen voor een snellere en efficiëntere triage en een betere aansluiting tussen digitale voorbereiding en professionele beoordeling.

NTS speelt een centrale rol in de triage binnen de acute zorg. In 2024 maakte 15,7 procent van de Nederlanders ten minste één keer gebruik van de huisartsenspoedpost. Iedereen die de huisartsenspoedpost belt krijgt te maken met NTS, en bij de ambulancemeldkamer gebeurt dat in ongeveer de helft van de gevallen.

De professionele standaard

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is al 15 jaar de professionele standaard voor triage in de acute zorg, zoals bij huisartsenposten, ambulancediensten en spoedeisende hulp. Met de digitalisering van triage-inhoud wil NTS deze expertise breder beschikbaar maken. Vorig jaar werd in samenwerking met DigiDok en Topicus daarom een uniforme en gecertificeerde triage-inhoud ontwikkeld die toegankelijk wordt voor alle ICT-leveranciers. Hierdoor is triage-informatie in apps en digitale zorgsystemen altijd gebaseerd op dezelfde professionele standaard, ongeacht het platform dat patiënten gebruiken.

De stichting werd in 2011 opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – Spoedeisende Hulp (V&VN SEH). Inmiddels werken huisartsenspoedposten, SEH’s en ambulancediensten met dezelfde triagestandaard, urgentietaal en vervolgacties. “Met een klein team maken we grote impact in de zorg. En we blijven de triagestandaard continu uitbreiden en verbeteren”, aldus Bart van der Geest, algemeen directeur NTS.