Vervolgcampagne: voer gesprek over digitale zorg in spreekkamer

Digitale zorg kan het leven van patiënten aanzienlijk makkelijker maken. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en ervaren meer regie over hun eigen behandeling. Toch blijkt dat de mogelijkheden van digitale zorg in de spreekkamer nog lang niet altijd ter sprake komen. Om daar verandering in te brengen, is vorige week het vervolg van de publiekscampagne ‘Zorg digitaal, fijn dat het kan’ gestart. In deze nieuwe fase staat het gesprek tussen zorgverlener en zorggebruiker centraal.

De campagne moet patiënten en zorgverleners stimuleren het gesprek over digitale zorg vaker te voeren. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin VWS en dertien zorgpartijen afspraken hebben gemaakt om de zorg in Nederland bereikbaar te houden en digitale zorg op te schalen en te versnellen. Digitale toepassingen worden daarbij niet gezien als doel op zich, maar als een middel om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. En om de zorg te kunnen geven die bij de patiënten past.

De campagne is ontwikkeld door Vliegwiel, in samenwerking met patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties en zorgaanbieders. “Uit onze onderzoeken blijkt dat patiënten die digitale zorg gebruiken daar enthousiast over zijn. Het geeft gemak, flexibiliteit en vaak ook meer regie over de eigen gezondheid”, zegt Linda Daniels, waarnemend directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Ze voegt toe dat ze tegelijkertijd zien dat veel mensen nog geen gebruikmaken van digitale zorg terwijl ze dat wel zouden willen.

Campagne

Veel mensen maken nog geen gebruik van digitale zorg, omdat ze niet weten dat het mogelijk is of omdat het onderwerp niet ter sprake komt. Volgens Daniels is dat een gemiste kans. Goede zorg begint volgens de initiatiefnemers met een gesprek waarin zorgverlener en patiënt samen bepalen wat het beste past: fysieke zorg, digitale zorg of een combinatie daarvan. De campagne roept zorggebruikers daarom op zelf naar digitale mogelijkheden te vragen, zodat passende zorg beter benut wordt en de zorg toekomstbestendig blijft.

De campagne wordt landelijk verspreid via radio en televisie, sociale media en communicatiemiddelen in wachtkamers. De kernboodschap is dat patiënten en zorgverleners met elkaar in gesprek gaan over digitale zorg. De campagne kent meerdere piekmomenten en loopt door tot eind december 2026.

Toolkit

Zorgorganisaties die patiënten willen informeren over de mogelijkheden van digitale zorg kunnen gebruikmaken van de toolkit. Daarin staan onder meer posters, flyers en video’s die bedoeld zijn om het gesprek over digitale zorg te starten. De materialen zijn eenvoudig te downloaden en direct te gebruiken. Meer informatie is te vinden op www.jouwzorgdigitaal.nl. Daar staat ook een van de video’s uit de toolkit.

In juni vorig jaar schreven we ook over een ander initiatief waarin negen toonaangevende klinieken in Nederland het Consortium Digitalisering Klinieken hebben opgericht. Ze deden dit om gezamenlijk de digitalisering in de zorg te versnellen. Door krachten te bundelen, willen zij digitale zorgprocessen efficiënter implementeren, kosten verlagen en de kwaliteit van zorg verbeteren.