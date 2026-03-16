Meer hybride zorg door digitale voorbereiding op operatie

Patiënten die een kleine operatie ondergaan in het St. Antonius Ziekenhuis kunnen zich sinds 1 februari digitaal voorbereiden via het portaal Mijn Antonius. Met een vragenlijst op hun telefoon vullen zij thuis medische informatie in, op een moment dat het hen uitkomt. Daardoor zijn minder ziekenhuisbezoeken nodig en ontstaat er meer ruimte op de polikliniek voor complexere zorg. Anesthesioloog Steven de Wolf beoordeelt vervolgens digitaal of een patiënt veilig geopereerd kan worden.

Na het inplannen van de operatie ontvangt elke patiënt automatischeen digitale vragenlijst in het portaal. Op basis van de antwoorden bepaalt de anesthesioloog hoe de preoperatieve screening verloopt en welke vorm van verdoving het meest geschikt is. Waar deze beoordeling normaal gesproken plaatsvindt tijdens een afspraak in het ziekenhuis of telefonisch, kan dit voor een deel van de patiënten nu volledig digitaal gebeuren. Volgens het ziekenhuis moet dit de voorbereiding op kleinere ingrepen eenvoudiger en efficiënter maken.

“Patiënten kunnen de voorbereiding doen op een moment dat hen uitkomt. Ze nemen thuis rustig de informatie en animaties over de anesthesie door en weten daardoor goed wat ze kunnen verwachten. Dat zorgt voor minder spanning en een goede voorbereiding”, vertelt Steven de Wolf.

Minder afspraken in ziekenhuis

In het St. Antonius worden jaarlijks ongeveer 26.000 patiënten preoperatief gescreend. Naar verwachting kan uiteindelijk 25 tot 30 procent van deze screenings digitaal plaatsvinden. Dat betekent duizenden afspraken minder op de polikliniek. Volgens De Wolf is de digitale voorbereiding vooral bedoeld voor patiënten die een relatief kleine ingreep ondergaan, zoals een liesbreukoperatie, en verder geen gezondheidsproblemen hebben. Voor deze groep is een uitgebreid bezoek aan de polikliniek meestal overbodig. Door een deel van de voorbereiding thuis te laten plaatsvinden, sluit de zorg beter aan op hun situatie en blijft er op de polikliniek meer tijd over voor patiënten die extra begeleiding nodig hebben of daar behoefte aan hebben.

Voor de mensen die liever niet de preoperatieve screening digitaal doen, kunnen nog altijd in het ziekenhuis of telefonisch contact opnemen. Feit is dat sommige patiënten het prettig vinden om alles thuis te regelen en anderen komen liever langs. Er wordt gekeken wat het beste bij de patiënten past. Wel wordt met deze ontwikkeling de hybride zorg een extra impuls gegeven: digitaal waar het kan en in het ziekenhuis waar het nodig blijft.

Onderzoek

In november 2024 schreven we dat preoperatieve screening op afstand succesvol bleek. De digitalisering van preoperatieve screening blijkt in de praktijk goed te werken. Onderzoek en praktijkervaring laten zien dat digitale screening voor veel patiënten net zo veilig en effectief is als een traditioneel face-to-face consult. Tegelijk helpt het om schaars zorgpersoneel efficiënter in te zetten.

Een studie in het Diakonessenhuis in Utrecht vergeleek 400 patiënten die digitaal werden gescreend met patiënten die een fysiek consult kregen. Er werd geen verschil gevonden in hoe goed patiënten zich geïnformeerd voelden, hun psychologische voorbereiding of hun herstel na de operatie. Ook de preoperatieve risicoschatting (ASA-score) bleek vergelijkbaar.