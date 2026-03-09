Zorgbestuurders: digitalisering cruciaal voor toekomstbestendige zorg

Digitalisering is geen keuze meer, maar een noodzakelijke voorwaarde om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat zeggen Joyce Berger-Roelvink, bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente (MST), en Hans Gellekink, bestuurder met de ICT-portefeuille bij Saxenburgh, in gesprek met ICT&health. Hoe hun organisaties digitalisering aanpakken, verschilt echter – passend bij schaal, rol en beschikbare capaciteit.

De zorgvraag groeit terwijl het aantal zorgprofessionals beperkt blijft. Volgens Berger-Roelvink maakt dat digitalisering onvermijdelijk, zo zegt zij in de nog te verschijnen editie 2, 2026 van ICT&health.



Digitalisering kan daarnaast bijdragen aan meer regie voor patiënten en minder administratieve lasten voor zorgprofessionals, stelt Gellekink. “Dat draagt bij aan een leuke werkplek – ontzettend belangrijk in een steeds krappere arbeidsmarkt.”

Samenwerking als sleutel

Volgens beide bestuurders is samenwerking een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle digitalisering. Niet alleen binnen organisaties, maar ook regionaal en landelijk.



“Natuurlijk heb je ook je eigen toko te runnen, maar in je eentje red je het gewoon niet”, zegt Berger-Roelvink. “Van samenwerking wordt je ziekenhuis sterker, de regio sterker – en uiteindelijk het hele systeem. Digitalisering is een middel. Geen doel.”



Gellekink ziet daarbij dat zorginstellingen zich steeds beter realiseren dat samenwerken in de keten en in de regio belangrijker wordt.

Digitalisering vooral veranderopgave

Technologie is slechts één onderdeel van de digitale transformatie. Minstens zo belangrijk is de verandering in werkwijzen en cultuur binnen organisaties. Bij Saxenburgh ziet Gellekink dat medewerkers soms zelf het initiatief nemen. “We nemen niet alleen onze mensen mee: vaak nemen zij óns mee. Het gebruik van AI in het dagelijks leven sijpelt het werk binnen.”



Tegelijk zijn er verschillende snelheden, merkt Berger-Roelvink op. “Je hebt altijd koplopers die enthousiast zijn, maar ook een grote groep die afwacht én een deel dat liever vasthoudt aan bestaande werkwijzen. Dat vraagt veel inzet op bewustwording.”



Volgens Gellekink draait digitalisering daarom uiteindelijk om verandermanagement. “Het is hard werken en veel praten. Het zit ’m in uitleggen waarom het nodig is, goede voorbeelden tonen, experimenteren en mensen de ruimte geven om in kleine stappen te wennen.”

Pioniers en snelle volgers

Organisaties digitaliseren op uiteenlopende manieren. Grotere ziekenhuizen hebben vaker de ruimte om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. MST beschikt bijvoorbeeld over een AI-lab waarin toepassingen van kunstmatige intelligentie worden verkend, zowel in zorgprocessen als in de bedrijfsvoering.



Kleinere ziekenhuizen kiezen vaker voor een andere aanpak. Gellekink: “We vinden het wiel niet zelf opnieuw uit, maar maken gebruik van oplossingen die zich elders al hebben bewezen.” Volgens Berger-Roelvink versterken die verschillende rollen elkaar juist. “Iedereen zou aan proudly copied from moeten doen. Het is doodzonde om los van elkaar het wiel uit te vinden.”

Blijvend aandachtspunt: financiering

Een blijvend aandachtspunt is de financiering van digitalisering. De ICT-kosten in ziekenhuizen stijgen, terwijl investeringen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Volgens Gellekink kan standaardisatie daarnaast helpen om digitalisering efficiënter te maken. Duidelijke afspraken over gegevensuitwisseling zijn dan essentieel.



Beide bestuurders zien een belangrijke rol voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om landelijke samenwerking verder te stimuleren. Want versnelling blijft nodig, stelt Gellekink. “In de zorg kan het gewoon niet snel genoeg gaan. Het gas moet erop.”

