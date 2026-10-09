Máxima MC breidt onderzoek en innovatie rond longkanker verder uit

Máxima MC (MMC) in Eindhoven wil de behandeling van longkanker verder verbeteren door patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie sterker met elkaar te verbinden. Het ziekenhuis, dat is erkend als Topklinisch Expertisecentrum voor longoncologie, werkt onder meer aan onderzoek naar nieuwe behandelingen, kunstmatige intelligentie en 3D-beeldvorming. Ook krijgen patiënten die een longoperatie ondergaan al vóór de ingreep begeleiding om zo fit mogelijk aan de behandeling te beginnen.

De ontwikkelingen richten zich daarmee zowel op de tumor als op herstel en kwaliteit van leven. Longkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Tegelijkertijd veranderen de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling snel. Nieuwe geneesmiddelen, immunotherapie, operatietechnieken en diagnostische methoden maken het mogelijk om behandelingen steeds specifieker op patiënten af te stemmen.

Binnen het Máxima Oncologisch Centrum werken verschillende disciplines daarbij samen, waaronder longartsen, oncologisch chirurgen, oncologen en radiologen. Welke behandeling een patiënt krijgt, hangt onder meer af van het type en stadium van de tumor en van de conditie van de patiënt.

Onderzoek onderdeel van de zorg

Onderzoek is binnen de longoncologie van MMC nauw verbonden met de dagelijkse patiëntenzorg. Het ziekenhuis voert eigen onderzoek uit, initieert multicenterstudies en neemt deel aan gerandomiseerde onderzoeken. Volgens MMC hebben onderzoeksresultaten van het ziekenhuis in het verleden ook bijgedragen aan wijzigingen in Nederlandse en Europese richtlijnen.

Binnen de oncologie lopen bij MMC inmiddels ruim tachtig studies naar verschillende vormen van kanker. Patiënten kunnen, wanneer zij daarvoor in aanmerking komen, deelnemen aan onderzoek naar nieuwe diagnostiek of behandelmethoden. Oncologisch chirurg Frank van den Broek zegt dat wetenschap voor hen geen doel op zich is, maar een manier om de zorg voor patiënten continu te verbeteren. Volgens hem maakt de combinatie van onderzoek en patiëntenzorg het mogelijk om nieuwe inzichten sneller in de praktijk toe te passen.

AI en 3D-beeldvorming

Ook technologie speelt een rol in de ontwikkeling van de longkankerzorg. MMC werkt daarvoor onder meer samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen de longoncologie wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van kunstmatige intelligentie, 3D-preoperatieve beeldvorming en liquid biopsy. Bij een liquid biopsy wordt bloed of een andere lichaamsvloeistof onderzocht op bijvoorbeeld tumor-DNA. Het doel van dergelijke technieken is onder meer om informatie over een tumor te verkrijgen zonder daarvoor altijd een invasieve ingreep nodig te hebben. In hoeverre deze toepassingen uiteindelijk onderdeel worden van de reguliere zorg, hangt af van de resultaten van onderzoek en verdere validatie.

De technologische ontwikkelingen passen binnen de bredere onderzoeksstrategie van MMC, waarbij het ziekenhuis technologie wil inzetten om diagnostiek en behandeling verder te personaliseren. Daarbij kijkt het ziekenhuis niet alleen naar de medische uitkomst, maar ook naar kwaliteit van leven en de mate waarin patiënten zelf regie kunnen voeren.

Voorbereiding begint vóór de operatie

Die laatste aspecten komen ook terug in de zorg rond een longoperatie. Patiënten worden bij MMC voorafgaand aan de ingreep begeleid met zogenoemde prehabilitatie. Daarbij wordt onder meer gewerkt aan conditie en voedingstoestand. Ook mentale voorbereiding maakt onderdeel uit van de aanpak. Rondom de operatie gebruikt MMC daarnaast het ERATS-programma, een zorgaanpak die erop is gericht patiënten zo fit mogelijk een thoracale operatie te laten ondergaan en het herstel daarna te ondersteunen.

Goede kankerzorg begint volgens Van den Broek dan ook niet op de dag van de operatie, maar al in de weken daarvoor. Door patiënten actief voor te bereiden, zien ze dat zij fitter aan hun behandeling beginnen en beter herstellen. Ook na de behandeling verzamelt MMC informatie over de ervaringen van patiënten. Het ziekenhuis gebruikt daarvoor onder meer digitale vragenlijsten en doet onderzoek naar psychosociale ondersteuning. Daarnaast werkt het samen met patiëntenorganisatie Longkanker Nederland.

Topklinische erkenning

De erkenning als Topklinisch Expertisecentrum voor longoncologie markeert volgens MMC de positie die het ziekenhuis binnen dit vakgebied inneemt. De combinatie van gespecialiseerde patiëntenzorg, onderzoek en innovatie moet ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen vanuit onderzoek hun weg naar de praktijk kunnen vinden.Voor patiënten in de Brainportregio betekent dit dat een deel van de gespecialiseerde longkankerzorg dichtbij huis beschikbaar is. Tegelijkertijd werkt MMC samen met nationale en internationale onderzoekscentra, waardoor onderzoek en de daaruit voortkomende kennis een bredere toepassing kunnen krijgen.

De ontwikkeling van technologie binnen MMC staat niet op zichzelf. Het ziekenhuis zet AI inmiddels ook op andere onderdelen van de radiologie in, onder meer bij het opsporen van longembolieën op CT-scans. Daarbij blijft de radioloog verantwoordelijk voor de beoordeling. Eerder berichtte ICT&health ook over de manier waarop MMC AI inzet als ondersteuning bij radiologische diagnostiek.