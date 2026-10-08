Reade start thuismonitoring voor patiënten met reuma

Reumacentrum Reade in Amsterdam is gestart met thuismonitoring voor mensen met reumatoïde artritis (RA). Daarmee is Reade naar eigen zeggen het eerste reumacentrum in Nederland dat deze vorm van hybride zorg aanbiedt. Via het digitale platform Zorg bij jou kunnen patiënten hun gezondheid thuis volgen en veranderingen in hun klachten doorgeven. Het doel is om vaste controleafspraken waar mogelijk te vervangen door zorgcontacten op momenten dat daar daadwerkelijk aanleiding voor is.

De officiële start vond begin oktober plaats. Daarbij nam ook de eerste patiënt de thuismonitoringapp in gebruik. Reade verwacht dat deze werkwijze patiënten meer regie geeft over hun behandeling en tegelijkertijd ruimte creëert om beschikbare zorgcapaciteit gerichter in te zetten.

Digitale monitoring en direct contact

Bij thuismonitoring voor reumatoïde artritis worden twee digitale toepassingen gecombineerd. Via de Patient Journey App (PJA) vullen patiënten thuis vragenlijsten in en registreren zij gezondheidsgegevens, waaronder pijnklachten, gewicht en bloeddruk. Ook kunnen zij een opvlamming van hun reuma melden. Daarnaast gebruiken zij BeterDichtbij om veilig met zorgprofessionals te communiceren. Via deze app kunnen patiënten berichten versturen, beeldbellen en foto's delen. Ook hebben zij toegang tot informatie over hun aandoening.

De ingevoerde gegevens worden op afstand gevolgd door het Medisch Servicecentrum van Zorg bij jou. Wanneer metingen of antwoorden afwijken van vooraf ingestelde waarden, verschijnt een melding op het dashboard van een verpleegkundige. Als daar aanleiding voor is, neemt een reumaverpleegkundige van Reade contact op met de patiënt of wordt een afspraak ingepland. De behandelend reumatoloog blijft eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Lichamelijk onderzoek en behandelingen waarvoor fysieke aanwezigheid noodzakelijk is, blijven bij Reade plaatsvinden.

Niet iedere patiënt komt voor thuismonitoring in aanmerking. Daarom bespreekt Reade individueel welke zorgvorm het meest geschikt is. Patiënten die niet deelnemen, blijven de reguliere reumazorg ontvangen. Medewerkers van Zorg bij jou ondersteunen deelnemers indien nodig bij het installeren en gebruiken van de apps.

Voortbouwen op ervaringen met astma

De samenwerking met Zorg bij jou sluit aan bij eerdere initiatieven voor thuismonitoring binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg. Het platform ontstond vanuit een samenwerking tussen de zeven topklinische Santeon-ziekenhuizen en richt zich op het gezamenlijk organiseren van hybride zorg. In 2024 begonnen onder meer CWZ in Nijmegen en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam met gezamenlijke thuismonitoring van astmapatiënten. Via het platform Zorg bij jou werden gezondheidsgegevens uitgewisseld en konden verpleegkundigen van de betrokken medische servicecentra afwijkende metingen beoordelen.

Bijzonder aan die samenwerking was dat zorgprofessionals patiënten van verschillende ziekenhuizen konden monitoren. Daarmee werd niet alleen ervaring opgedaan met digitale begeleiding, maar ook met het gezamenlijk organiseren van werkprocessen en het afhandelen van meldingen.

De toepassing bij Reade laat zien hoe deze werkwijze wordt uitgebreid naar andere chronische aandoeningen. Bij reumatoïde artritis kunnen perioden met relatief weinig klachten worden afgewisseld met opvlammingen die medische aandacht vereisen. Thuismonitoring moet helpen om dergelijke veranderingen tijdig te signaleren.

Minder standaardcontroles

Volgens Wouter Bos, reumatoloog en chief medical information officer (CMIO) bij Reade, biedt thuismonitoring mogelijkheden om de frequentie van fysieke controles beter af te stemmen op de gezondheidssituatie van patiënten. Wanneer de aandoening stabiel blijft, kunnen sommige patiënten volgens Bos mogelijk volstaan met één fysieke controle per jaar. Bij een opvlamming moet juist snel toegang tot passende zorg beschikbaar zijn.

De invoering vraagt daarmee om een andere organisatie van het zorgproces. In plaats van uitsluitend periodieke afspraken vormt de actuele gezondheidssituatie van de patiënt mede de aanleiding voor contact met het behandelteam. Reade ontwikkelt de toepassing samen met Zorg bij jou, het Maasstad Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en Martini Ziekenhuis. De Sint Maartenskliniek denkt vanuit het kernteam mee. De betrokken organisaties delen kennis en ervaringen om de aanpak verder te ontwikkelen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. Of de nieuwe werkwijze daadwerkelijk leidt tot minder ziekenhuisbezoeken, tijdwinst voor zorgprofessionals en betere behandeluitkomsten, zal uit de praktijkervaringen moeten blijken.