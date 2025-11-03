Meander gebruikt nieuwe operatierobot Da Vinci 5 bij operaties

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft naar eigen zeggen als eerste ziekenhuis in Nederland de nieuwste operatierobot, de Da Vinci 5, in gebruik genomen. Deze geavanceerde robot, met tienduizend keer meer rekenkracht dan zijn voorganger, wort ingezet bij maag- en darmchirurgie, gynaecologie en urologie. Het gebruikt hierbij data van over de hele wereld van vergelijkbare operaties. Met de aanschaf van twee robotsystemen verdubbelt Meander zijn capaciteit, terwijl precisie, snelheid en veiligheid bij operaties verder toenemen.

Chirurg prof. dr. Ivo Broeders, een van de twee hoogleraren robotchirurgie in Meander: "Met deze nieuwste generatie operatierobots zetten we een baanbrekende stap in met name de toepassing van artificial intelligence (AI) binnen de robotchirurgie. Met de komst van deze operatierobot gaat er in Nederland een nieuw tijdperk in als het om chirurgie gaat”, zegt een van de twee hoogleraren robotchirurgie in Meander, Chirurg prof. dr. Ivo Broeders.

De vorige operatierobot, die Meander sinds 2019 in gebruik heeft, bood vooral technische voordelen, zoals het verminderen van de trilbeweging van de menselijke hand. Volgens prof. dr. Esther Consten, chirurg in Meander en hoogleraar robotchirurgie, betekent de introductie van de nieuwe Da Vinci 5 dat de zorg in Amersfoort naar het hoogste internationale niveau wordt gebracht. De ontwikkeling van robotchirurgie groeit volgens haar daarmee van een technisch hulpmiddel uit tot een volwaardige kennispartner aan de operatietafel. Het ziekenhuis wil bovendien zo snel mogelijk nieuwe chirurgen opleiden om met de vernieuwde technologie te leren werken.

Inspelen op eerdere resultaten

De Da Vinci 5, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Intuitive, geeft chirurgen toegang tot data van operaties wereldwijd. Hierdoor kunnen ingrepen worden vergeleken met soortgelijke operaties, zodat inzicht ontstaat in wat goed ging en wat verbeterd kan worden. Deze kennis stelt chirurgen in staat om toekomstige operaties continu te optimaliseren. Voor patiënten betekent dit een belangrijke vooruitgang: ingrepen worden niet alleen nauwkeuriger uitgevoerd, maar ook sneller en veiliger.

Naast de AI die de robot ‘slim’ maakt, is ook de techniek sterk verbeterd. Een mooi voorbeeld is dat de robot weerstand meet tijdens een operatie, waardoor de chirurg direct weet dat er meer of minder kracht nodig is voor de ingreep. Dit voorkomt onnodige schade aan het weefsel van de patiënt. Bij Meander worden de Da Vinci 5 robots de komende maanden getest en ingericht voor gebruik.

CE-markering

Intuitive maakte in juli van dit jaar bekend dat het Da Vinci 5 chirurgisch systeem de CE-markering heeft ontvangen. De goedkeuring maakt het mogelijk om het systeem in Europa te gebruiken voor diverse endoscopische operaties bij volwassenen en kinderen, waaronder urologische, gynaecologische, laparoscopische en thoracoscopische ingrepen. De da Vinci 5 is het nieuwste, vijfde-generatie multiport-chirurgisch platform van Intuitive.