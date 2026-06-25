Meander MC introduceert digitale werkwijze pathologie

De afdeling Pathologie van Meander MC werkt voortaan volledig digitaal samen met specialisten in de regio. Volgens het ziekenhuis zorgt de nieuwe werkwijze voor snellere uitwisseling van onderzoeksgegevens en efficiëntere diagnostiek. Daarmee moet de kwaliteit van zorg voor patiënten verder verbeteren. Door het proces te digitaliseren kunnen pathologen beelden sneller delen en gezamenlijk beoordelen, ook met collega’s buiten het eigen ziekenhuis.

Bij pathologisch onderzoek wordt patiëntmateriaal eerst zorgvuldig bewerkt voordat het onder de microscoop kan worden onderzocht. Weefsel wordt beschreven, in kleine delen gesneden en ingebed in paraffine om er ultradunne plakjes van te maken. Deze worden vervolgens op glaasjes geplaatst en gekleurd, zodat belangrijke celstructuren zichtbaar worden. Aanvullende kleuringen kunnen artsen helpen bij het bepalen van een passende behandeling, zoals chemo-, immuun- of hormoontherapie.

Regionaal samenwerken

Nieuw in de werkwijze is dat de weefselpreparaten niet langer uitsluitend via de microscoop worden beoordeeld. De glaasjes worden eerst ingescand met een geavanceerde scanner die meer dan 300 preparaten tegelijk kan omzetten in digitale beelden met hoge resolutie. Pathologen kunnen de scans vervolgens op hun computer analyseren en tot op celniveau inzoomen zonder verlies van beeldkwaliteit. Volgens het ziekenhuis biedt de digitale techniek dezelfde nauwkeurigheid als een traditionele microscoop, maar met extra mogelijkheden voor samenwerking en beoordeling op afstand.

Dankzij de digitalisering kunnen pathologen eenvoudiger samenwerken met specialisten van andere ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht en het Gelre Ziekenhuis. Waar voorheen fysieke glaasjes per post werden verstuurd voor overleg of een second opinion, kunnen artsen nu digitaal en vrijwel direct meekijken. Volgens het ziekenhuis leidt dat tot snellere afstemming tussen specialisten, een betere beschikbaarheid van expertise en efficiëntere multidisciplinaire overleggen. Ook kan diagnostiek daardoor sneller worden afgerond.

Nieuwe toepassingen

De overstap naar digitale pathologie biedt volgens het ziekenhuis ook ruimte voor nieuwe toepassingen, zoals kunstmatige intelligentie en geavanceerde beeldanalyses. Die technieken zouden in de toekomst kunnen bijdragen aan snellere en nauwkeurigere diagnoses.

Voor pathologen verandert de manier van werken ingrijpend. In plaats van preparaten via een microscoop te beoordelen, analyseren zij de beelden nu digitaal op een beeldscherm. Dat vraagt aanpassing, maar maakt het onder meer mogelijk om nauwkeuriger te meten en beelden uitgebreider te analyseren.

De invoering van de nieuwe werkwijze is tot stand gekomen in samenwerking tussen de afdeling Pathologie en de afdeling Informatisering en Automatisering. Het traject nam ruim anderhalf jaar in beslag. Met de digitalisering zet het ziekenhuis naar eigen zeggen een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van diagnostische zorg.

Cloudgebaseerde oplossing

Eerder dit jaar schreven we al over de bijdrage van Philips aan de verdere ontwikkeling van digitale pathologie. Het technologiebedrijf breidde zijn portfolio uit met een cloudgebaseerde oplossing waarmee pathologielaboratoria digitale diagnostiek beter moeten kunnen opschalen. Via het platform kunnen pathologen medische beelden veilig opslaan, analyseren en op afstand beoordelen, wat samenwerking tussen ziekenhuizen en AI-ondersteunde diagnostiek moet vergemakkelijken.