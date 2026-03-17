Nieuwe cloudoplossing voor digitale pathologie van Philips

Philips heeft zijn portfolio voor digitale pathologie uitgebreid met een nieuwe cloudgebaseerde oplossing. Met Philips IntelliSite Pathology Solution op HealthSuite wil het bedrijf pathologielaboratoria ondersteunen bij de overgang naar volledig digitale diagnostische workflows en het opschalen van digitale pathologie in de klinische praktijk.

De oplossing draait op cloudinfrastructuur van Amazon Web Services (AWS) en maakt het mogelijk om grote hoeveelheden pathologiebeelden met hoge resolutie veilig op te slaan, te beheren en te analyseren. Pathologen kunnen via het platform casussen bekijken en beoordelen vanaf verschillende locaties, wat samenwerking en externe consultatie moet vergemakkelijken.

Opschalen van digitale diagnostiek

Zorginstellingen staan volgens Philips voor toenemende uitdagingen bij het beheren van grote hoeveelheden medische beelddata, terwijl tegelijkertijd het tekort aan gespecialiseerd personeel toeneemt. Daarnaast groeit de behoefte aan infrastructuur die geschikt is voor AI-ondersteunde diagnostiek.

Volgens een rapport van Signify Research werken veel pathologieafdelingen wereldwijd nog met hybride workflows waarin traditionele microscopen een centrale rol spelen. Volledig digitale workflows kunnen volgens onderzoekers bijdragen aan efficiënter werken, betere samenwerking en consistentere diagnostiek.

De cloudgebaseerde oplossing van Philips moet deze transitie ondersteunen door IT-beheer te vereenvoudigen en schaalbaar databeheer mogelijk te maken. Daarnaast biedt het platform integratiemogelijkheden voor AI-toepassingen en enterprise-brede samenwerking binnen zorgsystemen.

Minder afhankelijkheid van lokale IT-infrastructuur

Volgens Dr. Cordon-Cardo, voorzitter van de afdeling Pathologie, Moleculaire en Celgebaseerde Geneeskunde bij het Mount Sinai Health System, kan cloudtechnologie helpen bij het opschalen van digitale pathologieprogramma’s. "Een cloudgebaseerde implementatie vermindert de afhankelijkheid van lokale infrastructuur en biedt tegelijkertijd de flexibiliteit, prestaties en schaalbaarheid die nodig zijn voor samenwerking binnen ondernemingen en AI-integratie. Dit is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van onze strategie voor digitale pathologie."

Onderdeel van bredere diagnostische strategie

De nieuwe oplossing maakt deel uit van het Philips HealthSuite Integrated Diagnostics-portfolio, een reeks cloudgebaseerde diagnostische toepassingen die gegevens en workflows uit verschillende medische disciplines moeten verbinden.

Naast pathologie omvat dit portfolio onder meer oplossingen voor radiologie en cardiologie, zoals Image Management op HealthSuite en Cardiovascular Workspace. Door deze systemen te integreren wil Philips zorgorganisaties helpen om gegevens beter uit te wisselen, diagnostische processen te stroomlijnen en AI-toepassingen breder in te zetten.

Volgens Philips is een dergelijke geïntegreerde aanpak nodig om diagnostische data effectiever te benutten en uiteindelijk bij te dragen aan meer datagedreven en gepersonaliseerde zorg.