Medicatierobots Frisius MC, Webinar regionale thuismonitoring, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de ingebruikname van twee meditatierobots bij Frisius MC Leeuwarden en een webinar over regionale thuismonitoring dat komende week (9 oktober) georganiseerd wordt door Vliegwiel. Verder ook aandacht voor de opening van de vernieuwde hartbewaking bij het Albert Schweitzer ziekenhuis en de aanstelling van een a.i. bestuurslid bij Rijndam.

Medicatierobots bij Frisius MC

Frisius MC Leeuwarden heeft als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland twee medicatierobots officieel in gebruik genomen. De innovatie werd feestelijk onthuld in de ziekenhuisapotheek, waar medewerkers uitleg kregen over de werking en voordelen. De robots zorgen voor een veiligere, duurzamere en efficiëntere omgang met medicatie. Voorheen werden ongebruikte medicijnen vaak weggegooid omdat ze niet retour mochten.

Dankzij de robots kunnen medicijnen nu veilig worden hergebruikt, wat verspilling tegengaat en de milieu-impact vermindert. Daarnaast verhogen de robots de medicatieveiligheid: alle medicatie is voorzien van een unieke barcode die verpleegkundigen eenvoudig kunnen scannen vóór toediening, wat toedienfouten helpt voorkomen.

Na een succesvolle test op enkele afdelingen worden vanaf volgende maand alle verpleegafdelingen aangesloten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de ziekenhuisapotheek en de verpleegkundigen, zodat de nieuwe werkwijze goed aansluit op de praktijk. De inzet van de medicatierobots markeert een belangrijke stap richting toekomstgerichte en verantwoorde zorg.

Webinar regionale thuismonitoring

Op donderdag 9 oktober organiseert Vliegwiel een webinar over regionale thuismonitoring in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. In deze regio werken twaalf zorgaanbieders samen binnen het Regioplatform aan de ontwikkeling van transmurale zorgpaden en gezamenlijke besluitvorming rond thuismonitoring. Tijdens het webinar delen projectleider Martine Twisk en consultant Danny Goedkoop inzichten over de organisatie van het platform, de gemaakte keuzes en de samenwerking met landelijke zorgservicecentrales.

Het webinar is bedoeld voor zorgprofessionals die actief willen bijdragen aan regionale thuismonitoring, zoals projectleiders, managers, CMIO’s en CNIO’s. Deelname biedt praktische lessen en inspiratie voor succesvolle samenwerking. Aanmelden voor dit webinar kan hier.

Nieuwe hartbewaking ASz

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een compleet vernieuwde hartbewaking (CCU) geopend. De afdeling, die vanaf 1 oktober in gebruik wordt genomen, is samen met verpleegkundigen ontworpen om een prettige werkomgeving te creëren en optimale zorg te bieden. De nieuwe CCU beschikt uitsluitend over eenpersoonskamers, wat bijdraagt aan meer rust, betere privacy en verbeterde infectiepreventie. Ook is de hartbewaking nu centraal gepositioneerd ten opzichte van andere cardiologische afdelingen, wat de samenwerking en zorgprocessen ten goede komt.

Een nieuw oproepsysteem zorgt ervoor dat verpleegkundigen alleen meldingen ontvangen van hun eigen patiënten, waardoor de afdeling stiller en rustiger wordt. Dit verlaagt de stress voor patiënten en verbetert de werkomstandigheden voor het personeel. Hoewel het ziekenhuis onderzoekt of nieuwbouw in de toekomst mogelijk is, blijft het investeren in de huidige locaties. De opening van deze moderne hartbewaking markeert een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg. De verbouwing van de intensive care (IC) volgt als volgende project.

Nieuw RvB-lid bij Rijndam

Per 1 oktober is Alex Dirks aangetreden als lid Raad van Bestuur ad interim bij Rijndam. Hij vervangt bestuurder Joris Uges die per 1 oktober naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertrokken is. Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen in een periode met belangrijke ontwikkelingen voor Rijndam, wordt de tweede positie in de Raad van Bestuur tijdelijk ingevuld. Evelyn Lindeman blijft als voorzitter van de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk. De benoeming van een definitieve opvolger wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026.

Alex Dirks is sinds 2021 werkzaam bij Rijndam, momenteel als algemeen divisiemanager Volwassenrevalidatie. “Na vier jaar bij Rijndam voel ik mij sterk verbonden met de organisatie en in het bijzonder met onze medewerkers. Ik beschouw het als een voorrecht om in deze nieuwe rol bij te dragen aan het vasthouden en uitvoeren van de ingezette koers. Dit uiteraard in nauwe verbinding met de collega’s in de organisatie.”

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.