Medisch gecertificeerde armband slaat alarm bij epilepsie

Veel epilepsiepatiënten krijgen hun aanvallen ’s nachts. Het is dan cruciaal dat grote aanvallen snel worden herkend, zodat naasten kunnen ingrijpen. Dat vergroot niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit van leven van de patiënt. Om dat probleem aan te pakken, ontstond zo’n twaalf jaar geleden het idee voor de NightWatch: een medisch gecertificeerde armband die hartslag en beweging registreert en daarmee ernstige nachtelijke epileptische aanvallen kan detecteren en automatisch alarm kan slaan.

Basis voor het systeem was het Teleconsortium Aanvaldetectie Epilepsie. Het waren voormalig neuroloog bij Kempenhaeghe, Johan Arends, met zijn team van Kempenhaeghe die aan de wieg stonden van de ontwikkeling van de NightWatch. Bij de klinische validatie trials waren onder anderen betrokken Marlies Bakermans, Elly Vos, Ineke Dietrich en Dennis van Hoek. Er wordt nog steeds gewerkt aan de verder ontwikkeling van de NightWatch.

Door nauwe samenwerking tussen zorgverleners en de technologische ontwikkelaars van Teleconsortium met LivAssured werd NightWatch ontwikkeld en op de markt gebracht. Deze innovatie geldt als een succesvol voorbeeld die het leven van mensen met epilepsie verbetert en kan inmiddels ook rekenen op internationale belangstelling.

Internationale uitbreiding

Het bedrijf achter het apparaat is onlangs overgenomen door het Zweedse Abilia, een organisatie die wereldwijd actief is op het gebied van hulpmiddelen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. De overname moet verdere groei en verspreiding van de technologie, binnen én buiten Europa, mogelijk maken. Vanuit Nederlandse kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden wordt intussen gewerkt aan doorontwikkeling en uitbreiding van de functionaliteiten.

Het TeleConsortium Aanvalsdetectie Epilepsie is een samenwerkingsverband tussen het Academisch Centrum voor Epileptologie (van Kempenhaeghe & MUMC+), Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), de Technische Universiteit Eindhoven, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, het Epilepsiefonds, LivAssured, CLB Integrated Solutions B.V. en patiëntenbelangenorganisaties EpilepsieNL, Stichting Dravetsyndroom en Stichting Zorg Intensief en Epilepsie (ZIE).

Ook ziekenhuis Rijnstate implementeerde een aantal jaren geleden met succes de NightWatch om epilepsiepatiënten te bewaken, zowel op de afdeling Neurologie als op de afdeling Kindergeneeskunde. NightWatch is geoptimaliseerd voor het detecteren van potentieel gevaarlijke epilepsieaanvallen, waaronder tonische en tonisch-clonische aanvallen.

Rustgevend

De draadloze detectiearmband is ook in Rijnstate een waardevolle toevoeging voor zowel opgenomen volwassenen als kinderen. De armband meet hartslag, ademhaling en beweging, waardoor epilepsiepatiënten ’s nachts zorgvuldig kunnen worden gemonitord zonder dat dit hun slaap of bewegingsvrijheid verstoort. Dit zorgt voor extra rust, veiligheid en comfort. Bovendien wordt de slimme wearable niet alleen in het ziekenhuis gebruikt, maar ook steeds vaker thuis bij kinderen toegepast.