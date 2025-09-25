Minder ziekenhuisbezoeken Noord-Nederland door thuismonitoring

Vier noordelijke ziekenhuizen en meerdere thuiszorgorganisaties hebben op maandag 15 september hun handtekening gezet onder een gezamenlijk transitieplan in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarmee namen zij samen de verantwoordelijkheid om de zorg in de regio toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden voor de komende decennia. Dat betekent dat de inwoners van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noordelijk Flevoland minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor behandelingen.

Behandelingen zoals infuusantibiotica, nazorg na een hart- of herseninfarct en begeleiding bij hevig zwangerschapsbraken worden straks thuis of dichtbij huis gegeven. Voor patiënten betekent dit minder reizen, minder wachttijd en meer rust. Ze kunnen in een vertrouwde omgeving herstellen. Wel houden de specialistisch thuiszorgverleners nauw contact met de artsen en de verpleegkundigen in het ziekenhuis zodat de veiligheid en de kwaliteit van zorg volledig gewaarborgd blijft.

Verplaatsing van zorg

Ook worden bij de thuismonitoring moderne technieken ingezet zodat artsen en verpleegkundigen op afstand kunnen meekijken hoe het met de patiënt gaat. Alleen als het nodig is, komt de patiënt naar het ziekenhuis of krijgt die extra begeleiding. Dit geeft mensen niet alleen een gevoel van zekerheid, maar voorkomt ook onnodige ziekenhuisbezoeken. Doordat een deel van de zorg verschuift naar huis, ontstaat in de ziekenhuizen ruimte voor meer patiënten. Wachtlijsten worden zo korter en de zorg blijft toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

De ziekenhuizen die eraan meewerken zijn: Isala, Frisius MC, Martini Ziekenhuis en UMCG. Bij de thuiszorgorganisaties gaat het om: Carinova, Icare, Kwadrant, Verian, Thuiszorg Het Friese land en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Uiteraard moeten alle afspraken tussen patiënt, thuiszorgorganisatie en ziekenhuis centraal worden gecoördineerd. Die taken neemt Nestium op zich. Hierdoor verlopen behandelingen soepel en weet de patiënt altijd bij wie hij terecht kan. Voor bijna twintig behandelingen liggen al plannen klaar en dit aanbod wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Goede ervaring

Isala en thuiszorgorganisaties Carinova, Icare, Verian en Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken al vier jaar op deze manier. De ervaringen zijn zeer positief. Michèle Blom, bestuursvoorzitter van Isala: “Dit jaar krijgen zo’n 1.000 patiënten van ons een deel van hun behandeling thuis. We ontslaan deze patiënten eerder in nauwe samenwerking met de wijkverpleging. Daarmee besparen we duizenden ziekenhuisopnames. Maar veel belangrijker: patiënten voelen zich prettiger en herstellen beter in hun eigen omgeving”, zegt Michèle Blom, bestuursvoorzitter van Isala.

Sinds vorig jaar februari is ook Noord-Holland een centraal monitoringscentrum rijker. Alle gegevens die ziekenhuispatiënten via thuismonitoring doorgeven, komen samen in het monitoringscentrum. Vervolgens worden daar de gegevens beoordeeld door een vast team van verpleegkundigen. Die kunnen bekijken wat de eventuele vervolgacties moeten zijn.