MST zet AI in voor vroegere signalering van infecties

Medisch Spectrum Twente (MST) gaat kunstmatige intelligentie inzetten om het risico op infecties na een operatie eerder in beeld te krijgen. Het ziekenhuis implementeert daarvoor PERISCOPE, een AI systeem van Healthplus.ai dat met bestaande patiëntgegevens voorspelt hoe groot de kans is dat een patiënt een bacteriële infectie ontwikkelt.

De toepassing sluit aan bij de ambitie in Twente om medische innovaties sneller vanuit pilots naar de dagelijkse zorgpraktijk te brengen. MST, Twente Board, het TechMed Centrum van de Universiteit Twente en ondernemersorganisatie FME maakten eerder deze maand gezamenlijk drie miljoen euro vrij om die ontwikkeling te ondersteunen.

Risico per patiënt voorspellen

Postoperatieve infecties behoren tot de meest voorkomende zorginfecties in Nederlandse ziekenhuizen. Het kan onder meer gaan om oppervlakkige en diepe wondinfecties, longontsteking en andere luchtweginfecties, urineweginfecties en bloedbaaninfecties. Dergelijke complicaties kunnen het herstel vertragen en leiden tot heropnames en hogere zorgkosten.

Met vroegtijdige risicosignalering kunnen zorgprofessionals patiënten met een verhoogde kans op complicaties eerder herkennen en waar nodig gerichter ingrijpen. PERISCOPE gebruikt hiervoor gegevens die al beschikbaar zijn in het elektronisch patiëntendossier. Het systeem voorspelt na een operatie per patiënt het risico op verschillende typen bacteriële infecties binnen 37 dagen. Daarbij presenteert het AI systeem verschillende risicocategorieën en laat het zien welke factoren aan de voorspelling bijdragen.

Volgens de ontwikkelaar is hiervoor geen aanvullende registratie door zorgprofessionals nodig. De technologie wordt geïntegreerd in de bestaande werkomgeving van artsen en verpleegkundigen. De uiteindelijke beoordeling en behandelbeslissingen blijven bij het medische team. PERISCOPE is in Europa CE gecertificeerd als medisch hulpmiddel in klasse IIa onder de Medical Device Regulation.

Van pilot naar structureel gebruik

De invoering past binnen een bredere regionale strategie om zorginnovaties sneller op te schalen. Volgens MST en zijn regionale partners ligt een belangrijk knelpunt niet alleen bij het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar vooral bij de structurele implementatie ervan. Veel innovaties blijven na een succesvolle pilot steken voordat ze onderdeel worden van reguliere zorgprocessen. De implementatie van PERISCOPE bij MST is een voorbeeld van de stap van ontwikkeling en validatie naar gebruik in het dagelijkse zorgproces.

Healthplus.ai werkt ondertussen aan uitbreiding van het systeem. Naast de huidige voorspelling na een operatie wordt een preoperatieve risico inschatting ontwikkeld. Na de ingreep moet deze voorspelling vervolgens continu kunnen worden bijgewerkt aan de hand van de meest recente patiëntgegevens.

"De uitdaging in de zorg is niet een gebrek aan innovaties, maar een gebrek aan implementatie. Daarom investeren we als regio niet in nóg een pilot, maar in het versneld toepassen van technologie die werkt. PERISCOPE® laat de winst direct zien: eerder inzicht in infectierisico's, betere ondersteuning van zorgprofessionals en de mogelijkheid om patiënten die veilig naar huis kunnen ook eerder te ontslaan. Dat is goed voor de patiënt én essentieel om de groeiende zorgvraag aan te kunnen", aldus Eino van Duyn, lid Raad van Bestuur, Medisch Spectrum Twente.

In 2021 startten het LUMC en healthtech startup Healthplus.ai met een onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van kunstmatige intelligentie het risico op het ontstaan van een postoperatieve infectie te voorspellen. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de PERICSOPE AI-tool. In maart 2024 behaalde Healthplus.ai hiervoor de CE-certificering onder de Medical Device Regulation. Dit betekent dat vanaf dat moment elk ziekenhuis in de EU de PERISCOPE AI-tool mocht gebruiken.